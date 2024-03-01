Сплата підприємцем — платником єдиного податку четвертої групи позитивного значення різниці між МПЗ і загальною сумою податків та витрат на оренду земельних ділянок

Відповідно до першого абзацу пункту 297 прим.1.1 статті 297 прим.1 Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку — власники, орендарі, користувачі на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, а також голови сімейних фермерських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного фермерського господарства та використовуються таким сімейним фермерським господарством, зобов’язані подавати додаток із розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платники єдиного податку четвертої групи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контрольному органу за місцем знаходження платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ (підпункт 295.9.1 пункту 295.9 статті 299 ПКУ).

Згідно з пунктом 45.1 статті 45 ПКУ податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контрольному органі.

Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578. Одним із додатків, який подається разом із декларацією, є додаток 3 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік».

У додатку 3 платник єдиного податку четвертої групи розраховує, зокрема, різницю між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок.

При позитивному значенні різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок платник єдиного податку четвертої групи зобов’язаний збільшити визначену в декларації за наступний за звітним податковий (звітний) рік суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету, на суму такого позитивного значення (другий абзац пункту 297 прим.1.7 статті 297 прим.1 ПКУ).

Позитивне значення є частиною зобов’язань з єдиного податку (другий абзац пункту 297 прим.1.8 статті 297 прим.1 ПКУ).

Показник позитивного значення, розрахований у рядку 04 графи 3 розділу ІІ додатка 3, переноситься до рядка 15.2 графи 6 «Розрахункової частини декларації для фізичних осіб-підприємців» декларації.

Поряд із цим:

у рядку 15.1 графи 6 розрахункової частини декларації зазначаються зобов’язання з єдиного податку за підсумками звітного (податкового) року, який, відповідно до підпункту 295.9.2 пункту 295.9 статті 295 ПКУ, сплачувався платником щоквартально протягом тридцяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах: у I кварталі — 10 відсотків; у II кварталі — 10 відсотків; у III кварталі — 50 відсотків; у IV кварталі — 30 відсотків;

у рядку 15 графи 6 розрахункової частини декларації шляхом додавання показників рядків 15.1 та 15.2 графи 6 розрахункової частини декларації розраховується загальна сума податкового зобов’язання з єдиного податку самостійно нарахована за звітний (податковий) період.

Відповідно до підпунктів 295.9.1 та 295.9.8 пункту 295.9 статті 295 ПКУ платники єдиного податку четвертої групи:

самостійно обчислюють суму податку щороку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контрольному органу за місцем знаходження платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ;

перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

Отже, позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок сплачується фізичною особою-підприємцем платником єдиного податку четвертої групи не пізніше 20 лютого поточного року на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем знаходження платника податку (податковою адресою).

При цьому, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (тринадцятий абзац пункту 57.1 статті 57 ПКУ).

Реквізити рахунків для територіальних громад для сплати податків, зборів та платежів (у тому числі єдиного податку), відкритих Державною казначейською службою України, розміщено на субсайтах відповідного територіального органу ДПС або на вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Рахунки для сплати платежів (https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv/).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області