«Бронза» Арсена Товмасяна

У столиці Румунії Бухаресті завершився престижний міжнародний турнір зі спортивної боротьби «Dumitru Pirvulescu & Vasile Iorga» серед атлетів віком до двадцяти років. За його підсумками збірна України завоювала друге загальнокомандне місце.

Серед тих, кому вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани, і вихованець Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби Арсен Товмасян. У ваговій категорії до 63 кілограмів підопічний заслужених тренерів України Андрія Телебана і Віталія Ліщинського удостоївся відзнак за третє місце.

Вітчизняні представники греко-римського стилю, до речі, повернулися додому із сімома завойованими медалями. У своїх вагових категоріях не було рівних Імедові Худжадзе, Ерікові Шевченку та Єгорові Якушенку. «Срібла» удостоїлися Сергій Притуляк та Антон Петрина. А «бронзи», крім Арсена Товмасяна, Богдан Гришин.

На фото: збірна України після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж