Більш як чверть мільйона звернень

У Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ підбили підсумки роботи в 2016 році. Начальник управління обслуговування платників Василь Кравець передусім відзначив, що кількість звернень до центру перевершила 258 тисяч.

Платникам надали 27201 адміністративну послугу. Найбільш затребуваними виявилися видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки – 13735. Задіяні до роботи в центрі фахівці зареєстрували 3166 книг обліку розрахункових операцій, 2124 книги обліку доходів і витрат, надали 2421 витяг з реєстру платників єдиного податку. В реєстрі неприбуткових організацій перереєстровано 927 установ. Видано 1464 довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, проведено реєстрацію 487 реєстраторів розрахункових операцій тощо.

Керівник управління також нагадав про те, що з початку нового року зростає кількість відвідувачів, котрі прагнуть отримати практичну допомогу в заповненні Декларації про майновий стан і доходи. Тренінги та фахові консультації надаватимуть платникам упродовж усієї кампанії декларування. Як у самому Центрі обслуговування платників, так і з допомогою інтернет-конференцій, відео-консультацій, телефонами 43-46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ