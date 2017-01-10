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10.01.2017 автор:  Вільне Життя

Підбір працівників на замовлення кредитної спілки «Вигода»

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Зборівський районний центр зайнятості на замовлення місцевої кредитної спілки «Вигода» провів для безробітних міні-ярмарок вакансій. Роботодавець запропонував вакансію кредитного інспектора.

Заступник голови правління спілки Юрій Мокрицький розповів присутнім про історію створення кредитної установи, про її діяльність та перспективи розвитку, ознайомив з умовами роботи та оплати праці, вимогами до кандидатів на вакантну посаду.

З тими, хто зацікавився пропозиціями роботи, представник роботодавця провів індивідуальні співбесіди.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби

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