ЯК КОГУТ УМІЄ, ТАК І ПІЄ

З нового року зазвичай вступають у дію чи не всі значимі зміни, що держава запроваджує для суспільства. Не виняток і 2017-й — рік Півня, який співатиме нам по-новому, а отже, й житимемо, вочевидь, по-новому. А зміни претендують на революційні. Із цього року влада намірилася поламати суспільний договір, що працював раніше, коли населенню давали можливість працювати нелегально й не сплачувати податки, а населення натомість закривало очі на безпардонні крадіжки влади. Без сумніву, таку «модель» співіснування не можна було не міняти. Але зруйнувати її тепер хочуть в односторонньому порядку: населенню заборонити так заробляти свої копійки, а владні схеми з розграбування країни залишити без змін.

З одного боку, добре, що підняли мінімальний заробіток до 3200 грн, бо принаймні працівники, заробіток яких «прив’язаний» до мінімалки і яких фінансують із держбюджету, отримуватимуть більше. Втім, і тут є гандж: спеціалісти в таких організаціях порахували, що зароблятимуть тепер на рівні прибиральниць. Як це відіб’ється на загальній ситуації із зарплатнею, тим паче, як витримуватиме таке навантаження малий і середній бізнес — питання, бо саме на нього лягають усі труднощі рішень урядовців. Підприємці вже заявляють, що їх заганяють у глухий кут. Адже відтепер усі вони, навіть якщо не отримують доходу, змушені будуть платити єдиний соціальний внесок — 704 гривні за себе й стільки ж, якщо на загальній системі оподаткування, за кожного працівника, навіть якщо реальна його зарплатня становитиме тисячу гривень. Чи хтось із нас вірить, що всі вони дружно збільшать усім працівникам заробітну платню і працюватимуть тільки заради того, аби платити податки й збори? Але прем’єр «сльозам не вірить».

У Кабінеті міністрів обіцяють відслідковувати, як громадянам нараховують заробітну плату. Про це заявив Володимир Гройсман на одному з останніх засідань уряду. За його словами, створено групи, які будуть моніторити ситуацію: як людям нараховується заробітна плата, як вона виплачується. На таке рішення відреагував відомий ресторатор Микола Тищенко, який вважає, що підвищення мінімалки й обвал гривні доб’ють український малий і середній бізнес. Про це він заявив у відеозверненні до української влади. «Вони ввели штрафи: 96 тисяч гривень за кожного неврахованого працівника, 320 тисяч гривень за недопуск до перевірки документів. І при цьому кожен з нас, роботодавців, має платити мінімальну зарплату 3200 гривень… Так тримати! Ось є питання: а чому нас не розстріляти?» — зіронізував Тищенко й додав, що при таких новаціях влада не переймається стримуванням курсу гривні, який упав уже до 28,5.

Якщо не працюватиме малий і середній бізнес, який в основному й наповнює бюджет, то звідки візьмуться підвищені зарплати, яких так чекають, зокрема, лікарі й освітяни. Про зарплатні перспективи педагогів нещодавно розповів краянам голова облдержадміністрації Степан Барна. Зокрема, за його словами, першими серед освітян підвищення заробітків мають відчути вчителі шкіл. Посадові оклади педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів підвищили на два тарифні розряди. Наприклад, посадовий оклад учителя без категорії, який з першого грудня 2016 року визначався за восьмим тарифним розрядом єдиної тарифної сітки (ЄТС) і становив 2189 гривень, з першого січня 2017-го буде визначатися за десятим розрядом і становитиме 2912 гривень. Якщо посадовий оклад учителя вищої категорії з першого грудня 2016-го визначався за 12 тарифним розрядом ЄТС і становив 2830 гривень, то з першого січня 2017-го визначатиметься за 14 розрядом і становитиме 3872 гривні — зросте на 1042 гривні. Збільшення посадових окладів педагогічних працівників усіх інших закладів і установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, відбуватиметься з першого вересня 2017 року. Органи місцевого самоврядування мають право ухвалювати власні рішення про збільшення їм зарплатні ще до першого вересня.

З нового року в Україні поменшає студентів, які отримуватимуть стипендію: її назначатимуть лише тим, хто займе високі місця в рейтингу вишів. Мінімально студентам обіцяють 1100 грн. Соціальну стипендію продовжуватимуть виплачувати семи відсоткам студентів. Зміниться і прожитковий мінімум. Так, на одну особу в розрахунку на місяць він становитиме: із січня — 1544 гривні, з травня — 1624, з грудня — 1700 гривень. Слідом за підвищенням мінімальних виплат ціни зростають як внаслідок ухвалених законів, так і через ріст курсу долара. Так, зросли ціни на алкоголь і тютюн згідно із законом, який напередодні Нового року підписав Президент. Вартість горілки збільшилася на 20 відсотків, пива — на 12%, цигарок — на 15—30%. Став платним і перегляд українських телеканалів. Медіагрупи, які виробляють програми, озвучили мінімальну вартість свого медіапродукту для платного телебачення. Тож, очевидно невдовзі доведеться більше платити за кабельне телебачення. Приблизно на третину хочуть збільшити вартість квитків на потяги. Про це вже заявив керівник «Укрзалізниці». А для того, щоб народ не міг приховати свої доходи, Нацбанк з четвертого січня цього року в три рази знизив для населення максимальну суму розрахунків готівкою — із 150 тисяч гривень до 50 тисяч. Тобто, якщо вам потрібно щось купити на суму понад 50 тис. грн, то це можна буде зробити тільки безготівковим способом — через банк. Радує тільки те, що має подешевшати заспокійливе разом з іншими ліками: з першого січня ціни на лікарські препарати повинні стати референтними — їхню вартість порівняють із вартістю таких же ліків у сусідніх державах і ототожнять із найнижчою з них. До лютого, як обіцяють, аптеки продаватимуть лікарські препарати зі складів за старою вартістю, а потім знизять ціни й обов’язково мають видрукувати їх.

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел