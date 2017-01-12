ЗАКОЛЯДОВАНА РИБА

Дивитисі, як у духовці росте пляцок, більш цікаво, аніж то, що нинька показує наша телевізія. Чув, же кажут, що повідключают нам деякі телеканали, бо щось там у законах нового подописували. Та поскорше би взагалі відключили всі. Бо ті, же найпопулярніші та наймасовіші, то таку дурню показуют, же встидно за державу. Свєто чи не свєто, а дивитисі нема що.

Вже во старий Новий рік на носі, а я програму передач погортав-погортав і пішов нею в грубці підпалювати. Хоць десь вона в пригоді стане. Свєта надворі, люди колядуют, а по ящику хіба нашу коляду почуєш? Та в нас рекламу ліків від простати крутят на день частіше, аніж українську коляду за цілу зиму!

Вже’м не раз казав: кілько в нас тих співаків — хоць греблю гати. Кілько в нас тих каналів і радіо? Так само, тілько умудрисі помаленьку повзунок крутити, жеби не пропустити котру. То чого ж нашим співанкам місця в ефірі не вистачає? Десь якусь блимнут раз на добу, і тішсі.

Так що накриваємо телевізор цератою, ставимо на него вазонок і човгаємо на кухню. Нинька будемо колядувати коло плитки й рихтувати запечену з овочами рибку.

Для тего смаколика нам тре кільо рибного філе, зо п’ять бараболь, три морквини, штири столових лижки муки, дві середних цибулини, півкореня селери, штири столових лижки сметани, дві — томатної пасти, сіль, перец. Ще би добре знайти їден лимон і, як лишилисі від куті, десь так із десіть штук чорносливу.

Філе розморозити, помити й обсушити. Лимон розрізати наполовину. З їдної половинки видусити сік, а другу порізати скибочками й лишити на потім. Вона ще стане нам у пригоді трошка пізніше.

Рибу порізати великими кусочками, покропити соком лимону і поставити на годину в зимне місце. Беремсі рихтувати далі. Чорнослив помийте і поріжте на дрібно. Овочі помити, почистити. Бараболю нарізати кружальцями, а всьо решта — на дрібонько. Дістаємо філе, солимо й перчимо, обкачуємо в муці й підсмажуємо на олії. Бараболю відваруємо з десіть хвилин, а цибулю, моркву, селеру тушимо на вогні. Викладаємо тоди їх у бляшку, змащену олією, на них ставимо чорнослив, а поверха — рибу. Сметану змішуємо з томатною пастою і поливаємо філе. Духовку розігріваємо до 220 градусів та й печемо півгодини. На готову запіканку викладаємо порізану скибочками другу половинку лимона і, як маєте на підвіконні капку зеленини, то наскубіть і прикрасьте нею рибу.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича