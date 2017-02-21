Чекатимемо фінальний тур у Тернополі?

Після проведених минулих п’ятниці-суботи, 17—18 лютого, поєдинків десятого туру чемпіонату України серед жіночих команд суперліги перевага волейболісток тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» над третьою командою турніру зросла до п’ятнадцяти балів. Перспектива стати господарками першого з двох фінальних турів стає все реальнішою.

Піти у відчутний відрив удалося завдяки двом виїзним перемогам над рівненською «Регіною» (3:1, 3:0) і подвійній невдачі луцької «Волині», якій, на відміну від «Галичанки», у Вінниці не вдалося взяти бодай очка в протистоянні із зміцнілим «Білозгаром» Юлії Якушевої — 1:3, 1:3.

У Рівному підопічні Віктора Туркули, якщо і мали проблеми, то хіба в стартовій партії дебютного поєдинку, яка в напруженому ендшпілі завершилася з рахунком 30:28 на користь господарок майданчика. Далі вищий рівень майстерності гравців тернопільської команди давався взнаки, особливо в завершальних сетах обох зустрічей — 25:14, 25:13. А в інших чотирьох Олена Туркула з молодшими подругами Олександрою Міленко, Ангеліною Мірчевою, Оксаною Яковчук, Оксаною Мадзар та Анною Єфременко теж не менш переконливо позбавили суперниць можливості вчинити опір: двічі по 25:20 у першій зустрічі і 25:20 та 25:21 — у повторній.

Ще у двох протистояннях десятого туру зафіксовано такі результати: «Педуніверситет» (Чернігів) — «Орбіта» (Запоріжжя) — 1:3, 1:3, «Хімік» (Южне) — «Сєвєродончанка» (Сіверськодонецьк) — 3:0, 3:0.

У найближчі суботу-неділю, 25—26 лютого, прихильники «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» після двомісячної перерви знову матимуть змогу насолодитися діями своїх улюблениць. Причому в надзвичайно відповідальних матчах одинадцятого туру з незаперечними фаворитами вітчизняного жіночого волейболу з южненського «Хіміка». Початок суботньої зустрічі — о 17-й годині, повторної недільної — об одинадцятій ранку.

На фото: впевненої перемоги над «Регіною» волейболістки «Галичанки» досягли і завдяки надійним діям на блоці. На передньому плані в червоній формі: №9 — Ангеліна МІРЧЕВА, №11 — Оксана МАДЗАР, №5 — Оксана ЯКОВЧУК.

Фото Романа КУПРУКА