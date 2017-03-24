Безробітні жінки ознайомилися зі стилями батьківського виховання

У Гусятинському райцентрі зайнятості відбулося чергове засідання клубу для жінок «Знайди себе» на тему: «Стилі батьківського виховання. Які вони?»

Психолог відділу соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Наталія Кришталович-Клим ознайомила присутніх зі стилями батьківського виховання, надала корисні поради щодо спілкування з дітьми.

Учасники засідання пройшли тест, який допомагає оцінити правильність підходу до виховання дитини. Психолог наголосила, що найбільше батьківське щастя – бачити дітей розумними, благородними та побажала жінкам успіхів у цій непростій справі.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби