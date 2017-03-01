УНІКАЛЬНА ЗНАХІДКА. Схованку з раритетними документами ОУН випадково знайшли на околицях Теребовлі співробітники Служби безпеки України під час перевірки інформації про незаконне зберігання зброї. Документи містилися в металевому бідоні на півтораметровій глибині й були загорнуті у шпальти радянських газет, випущених у листопаді 1950 року. Поверховий огляд знахідки дає змогу припустити належність документів до архіву Теребовлянського районного проводу ОУН, що діяв на території області в сорокових роках минулого століття.

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ВИСНОВОК ФІЛОСОФА. «Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 65,5% опитаних жителів України погодились із тезою, що «війна на Донбасі триває тому, що вона вигідна київському уряду та олігархам». 70,7% погодились із тезою, що «війна триває, тому що Росія не виводить своїх військ із Донбасу і не припиняє підтримку «ЛНР» та «ДНР». Тобто більша частина суспільства вважає український уряд та олігархів майже такими ж ворогами, як і Росію. Це соціальний факт — війна вигідна київській владі та олігархам, тому що вони не воюють, а торгують». То висновки філософа та громадського діяча Сергія Дацюка.

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ДЕ КОРУПЦІЯ ЗАШКАЛЮЄ. Народний депутат України Віктор Чумак так визначає три найбільші корупційні схеми в Україні: «Перша — субсидії громадянам. Друга — непрозорі тарифи (обсяг їхнього ринку — 400 мільярдів гривень, що становить понад половину річного держбюджету України). І третя — «Укрзалізниця», це чиста ОЗГ (організована злочинна група)».

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І НЕМА НА ТО РАДИ. Державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» ініціює підвищення цін на доставку друкованих видань від 53,8% для регіональних до 65,5% — для загальнодержавних, повідомив його гендиректор Ігор Смілянський, бо нині, мовляв, підприємство доставляє пресу із збитками для себе. Пропозиції щодо нових тарифів уже представлені на розгляд Міністерства інфраструктури. «Укрпошта» має намір застосувати їх для передплатної кампанії на друге півріччя цього року. Ідеться також про зростання тарифів і на універсальні поштові послуги (пересилання кореспонденції та листів) у середньому на 67,7%.

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ПЕРШИЙ НА ХАРКІВЩИНІ. У Бугаївці Ізюмського району на Харківщині, як повідомив священик Ілля Зеленський, «громада села вказала на двері Московському патріархату… 9 лютого відбулися збори громади села, а вже наступного дня єпископ Ізмаїльської єпархії Єлисей (Іванов) пакував валізи». І додав: «Священики приїхали на «Мерседесі» і джипах. Відкрили храм, винесли, що змогли забрати, і бігом змоталися. Громада села вибрала Київський патріархат. Це перший випадок у Харківській області за всі роки незалежності України».

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СКВЕР ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА з’явиться у Варшаві: таке рішення ухвалила міська рада польської столиці. У пояснювальній записці до постанови міськради Василя Стуса названо «найвидатнішим українським поетом другої половини XX століття» та відзначено його роль як «полонофіла і речника польсько-українського примирення». Перейменування, що обійдеться у вісім тисяч злотих (близько 55 тисяч гривень), профінансують з муніципального бюджету. Сквер імені Василя Стуса з’явиться у Варшаві не випадково. У своєму «Таборовому зошиті» (1982) український поет із захопленням відгукувався про «Солідарність» і «звитягу духу польських інсургентів». «Хай живуть польські волонтери свободи! Втішає їхня, поляків, нескореність радянському деспотизмові, їхні всенародні струси вражають», — писав Василь Стус.

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ТРАМП ЗА ПОВЕРНЕННЯ КРИМУ УКРАЇНІ. «Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що очікує від російського уряду деескалації насильства в Україні і повернення Криму», — заявив журналістам його речник Шон Спайсер. — Водночас він цілковито очікує і хоче гарних стосунків з Росією». Шон Спайсер також нагадав, що на засіданні Радбезу ООН на початку лютого нова представниця США в ООН Ніккі Гейлі засудила анексію Криму.

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НЕДОСЯЖНА АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ… Торік сорок відсотків українців, які подавалися на американську візу типу В (для подорожей з туристичною або діловою метою), отримали відмову. У 2015-му ця цифра становила 34%. Схоже, росіянам у США більше раді — посольство «відфутболило» лише кожного десятого прохача з країни-агресора. А найчастіше відкоша у 2016-му отримували громадяни з Афганістану (74%) та Куби (81%).

За інформаціями видань «Українське слово», «Сільські вісті», RISU, «День», «Високий Замок», «Українська правда».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел