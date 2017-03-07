П’ятдесят тисяч взамін на папірці

Чергові остапи бендери знайшли свою жертву. У валютну халепу потрапив мешканець Чорткова. 91-річний дідусь віддав пройдисвітам усі заощадження.

До пенсіонера постукали так звані соціальні працівники. Для достовірності чоловік і жінка показали посвідчення, однак старенький навіть добре не встиг прочитати, що написано на посвідці, як гості почали розповідати чоловікові небилиці. «Соцпрацівники» сказали: обходять стареньких з повідомленням, що пенсіонерам такого поважного віку невдовзі почнуть роздавати пайок з продуктами та іншу допомогу, а тоді запитали, чи немає часом господар заощаджень у гривнях. Запевнили: потрібно міняти їх на євро, бо ж уже через місяць гривні будуть недійсними. Старенький приніс усі пенсійні заощадження, аферисти швиденько обміняли гроші та, попрощавшись, пішли. А дідусь сів за стіл роздивитися валюту й жахнувся: під двома єврокупюрами були підкладені папірці.

Правоохоронці вкотре застерігають: не довіряйте невідомим. Якщо на порозі вашого помешкання з’явилися незвані гості і представляються працівниками соцзабезів, електриками чи газовиками, ретельно перевірте їхні документи і зателефонуйте у відповідну службу, аби дізнатися, чи правдивий їхній візит. Ніколи не обмінюйте валюту, не позичайте гроші під заставу, яку вам залишають невідомі. Здебільшого це хитрий обман та замилювання очей.

Ірина ГОСПОДАРСЬКА,

студентка V курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

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