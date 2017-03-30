Семінар про розвиток підприємництва

Фахівці Борщівського райцентру зайнятості провели семінар для голів сільських рад, на якому поінформували присутніх про комплекс заходів, які реалізує служба зайнятості з метою підтримки та розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних. Мова йшла і про відкриття центрів розвитку підприємництва, створення консалтингових центрів та краудфандінгової платформи для сприяння малому і середньому бізнесу.

Піднімалось також питання щодо передбачення у місцевих бюджетах коштів для підтримки осіб, які бажають започаткувати власну справу.

На заході було прийнято рішення щодо обміну інформацією про підприємців-початківців, які офіційно провадять підприємницьку діяльність на території того чи іншого населеного пункту, та про осіб, які планують зайнятися підприємництвом, для залучення їх до конкурсу на отримання відповідних грантів.

Прес-служба обласного центру зайнятості

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