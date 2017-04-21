Адреси відпочинку

Драмтеатр

21 квітня відбудеться урочисте відкриття Міжнародного фестивалю–конкурсу духовної пісні «Я там, де є благословіння». Поч. о 16.00. 22 квітня завітайте на перегляд музичної комедії-жарту В. Канівця «Як наші діди парубкували». 23 квітня вашій увазі вистава Г. Яблонської «Язичники», 26 квітня — музична комедія О. Коломійця «Фараони», а 27 квітня комедія Р. Куні «Медовий місяць на всі сто». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 23 квітня казку В. Жили (за мотивами української народної) «Котигорошко». Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 23 квітня, на перегляд казки-комедії Ю. Чеповецького «Веселе мишеня». Поч. о 12.00 і 14.30.

УД «Перемога»

27-28 квітня триватиме прем’єра соціальної вистави «Поки б’ється серце» (18.00).

Художній музей

До 24 квітня триватиме ХХVІ великодня виставка писанок і листівок із фондів музею. 25 квітня завітайте на відкриття виставки живопису Наталії Волянюк та Андрія Ковальського (м. Кременець). Поч. о 15.00. Продовжує роботу книжково-ілюстративна експозиція «Валентина Цвєткова — 100».

Філармонія

23 квітня завітайте на сольний концерт одного з найкращих баритонів Тернополя, лауреата ІІ Всеукраїнського конкурсу молодих українців ім. Т. Терен-Юськіва Володимира Шагая. Поч. о 17.00. 24 квітня вашій увазі музичне дійство «Христос воскрес», а 26 квітня — концерт симфонічного оркестру філармонії за участі лауреата всеукраїнських конкурсів Олега Маловічка (кларнет, Україна-Польща). Початок обох заходів — о 18.30.

«Березіль»

21 квітня відбудеться творчий звіт Центру творчості дітей та юнацтва (поч. о 17.00). 25 квітня вашій увазі концерт Ольги Полякової «Я люблю вас!» (19.00).

Парк Національного відродження

26 квітня тут відбудеться мітинг-реквієм, приурочений 31-й річниці Чорнобильської трагедії. Поч. о 10.00.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки