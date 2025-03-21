Як бібліотекам вижити у сучасному світі?

Сьогодні бібліотеки залишаються місцем, де можна знайти доступ до широкого спектру ресурсів, включно з книжками, періодичними виданнями, електронною базою даних та іншими цифровими ресурсами. Доступ до цієї інформації мають всі члени суспільства, незалежно від їхнього соціального статусу чи фінансових можливостей, тому що книгу можна прочитати як у читальному залі, так і взяти безкоштовно додому. Адже не всі мають можливість купувати їх, тож альтернативою стає похід до книгозбірні. Про проблеми та перспективи розвитку бібліотеки в сучасному світі спілкуюсь із директором Тернопільської обласної універсальної бібліотеки, заслуженим діячем мистецтв України Валерієм Йосиповичем Бачинським. Ні для кого вже не секрет, що чимало книгозбірень на Тернопільщині закрито або їх переселили в приміщення з гіршими умовами, працівників переведено на мінімальну ставку. На думку пана Валерія, все це працює на млин ворога.

— Спільно з департаментом культури та туризму ТОВА ваша бібліотека організувала конкурс на підтримку книгозбірень під назвою «Бібліотечний Оскар». Що має на меті цей конкурс? Які проблеми чи перспективи ви хочете висвітлити за допомогою цього конкурсу?

— Ми поставили за мету дослідити ситуацію, яка склалась із бібліотеками. Тож запланували відвідати ті громади, де ніхто не звертає уваги на книгозбірні. Разом із операторами фірми «Кінодністер», які професійно займаються зйомкою та є відповідальними людьми, хочемо зняти сюжети про сільські бібліотеки. На Тернопільщині є громади, де бібліотеки були закриті або переведені в гірші приміщення, де немає відповідних видань, які хотіли б читати місцеві жителі, але не в усіх є кошти купити книжку. Мова про державні бібліотеки як державні установи. У місцевих громадах мають виділяти кошти на придбання тих книжок, які просять читачі. І тому ми вирішили організувати такий конкурс. Тепер у громадах створюються ради, які пропонуватимуть нам успішні бібліотеки на конкурс. Ми будемо вивчати досвід книгозбірень, які краще працюють, і тих, які гірше, оскільки вони працюють в інших умовах. І цю проблему ми висвітлимо за допомогою відеосюжетів.

— Коли можна буде переглянути відеосюжети? І хто буде присутній на перегляді?

— У Всеукраїнський день бібліотек, 30 вересня, зберемо бібліотечних працівників, очільників громад і всі матимуть можливість переглянути відзнятий відеоматеріал. Це дуже важливо, адже є громади, які підтримують бібліотеки, а є такі, де їх немає або стан дуже жахливий і потрібно негайно щось вирішувати. Є випадки, коли книгозбірні переводять, наприклад, у шкільні майстерні. Цей загальний сюжет має побачити представництво облдержадміністрації і облради, ми всіх будемо запрошувати і висвітлювати проблеми, які не мають залишатися без реагування влади.

— Що ви робите задля популяризації наукової бібліотеки?

— Тепер простежується тенденція до популяризації книжок, люди знову хочуть брати в руки живу книгу. Був період, коли її заміняли технічні, електронні засоби. На щастя, відбувається зворотний процес. У книгарнях розкуповують книжкові новинки. У нашій бібліотеці проводимо літературні зустрічі, творчі вечори, презентації книжок, у нас працюють мовні клуби. Торік у жовтні знаний в Україні письменник Василь Шкляр презентував у нас книжку «Заячий костел». Василя Шкляра, Юрія Андруховича, Мирослава Дочинця знаю особисто. Наразі готуємо зустріч із паном Мирославом. У лютому була представлена виставка Івана Марчука — всесвітньовідомого художника з Москалівки. До слова, для людей із маломобільних груп обладнали спеціальний підйомник, пристосували вбиральні, пороги, зробили ремонт. Для їхньої зручності на першому поверсі формуємо простір.

— Розкажіть, будь ласка, детальніше про захід, який відбудеться 21 березня у День поезії і як він проходитиме у вашій бібліотеці?

— Це всеукраїнський захід, оголошений «Українським інститутом книги». Ми вирішили його провести як поетичний марафон під гаслом «Віршована весна». З 11-ї до 17-ї години працюватиме вільний мікрофон. Усі охочі можуть долучитися до декламування поезії. На вулиці стоятимуть колонки. До нас прийдуть ті люди, котрі люблять і хочуть прочитати поезію, які пишуть вірші на патріотичну тематику, ліричні, про кохання. На заході будуть присутні воїни-азовці, матері військових, відомі поети і початківці, члени Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України, студенти. Розпочне марафон народний артист України В’ячеслав Хім’як .

— І на завершення розмови: як плануєте майбутні бібліотечні заходи?

— У нас є річний бібліографічний покажчик, в якому проставлені всі дати, пов’язані з культурною тематикою. Кожну з них анонсуємо і готуємося до неї, тому в нас не минає жодного тижня без якоїсь події. Нещодавно були заходи, приурочені ювілею Івана Пулюя. До слова, я автор фільму про відомого вченого. Свого часу їздив стежками Івана Пулюя, досліджував його творчість і відзняв фільм, який отримав першу премію серед науково-популярних стрічок. Сьогодні ведемо книгу пам’яті краян, які боронять нашу державу на фронті, і які, на жаль, уже загинули. Маємо активно популяризувати і відроджувати все наше українське, як зіницю ока оберігати нашу ідентичність.

— Дякую за розмову.

Спілкувалася Христина ПРИСЯЖНЮК,

студентка 2-го курсу Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.

На фото (зліва направо): авторка із директором бібліотеки Валерієм БАЧИНСЬКИМ.