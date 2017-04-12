ПОВАЖНА ДАТА. Цьогоріч виповнюється 830 років з того часу, коли вперше була зафіксована у літописах назва «Україна». Сталося це наприкінці ХІІ століття, у 1187 році, коли в Іпатіївському літописі з’явилася ця назва у зв’язку зі смертю в Переяславі князя Володимира Глібовича. Ось як це звучить: «…и плакашася по нем всі переяславци… бо князь добор и крепок на рати… и о нем же Украина много постонала…»

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ЯКБИ БУВ У НАС РОЗУМ. «На жаль, велика руїна в Україні триває, — із сумом каже народний артист України, Герой України Анатолій Паламаренко. — Якби розум у нас був, коли ми вибороли незалежність. Нам потрібна була об’єднуюча сила, особливо в духовному світі, яка гуртувала б нас довкола національних цінностей, мови. Треба було в кожній школі, на кожному кроці зробити безкоштовні курси української мови. Вчителям — українським філологам — добавити зарплату, як колись добавляли російським. Якби моя воля, я написав би на всіх білбордах, наприклад, слова Карла Маркса: «У державі недержавною мовою розмовляють гості, наймити й окупанти». А в нас що? Як можна щодня бачити, як несуть домовини із захисниками України — і розмовляти мовою окупанта? В тому числі й з трибуни ВР? Це вже треба зовсім гідності власної не мати…»

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«ПОКРАЩЕННЯ» НЕ ВІДЧУЛИ. Результати соціологічного дослідження свідчать, що три чверті українців не відчули на собі «покращення» внаслідок збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Утім, економісти це передбачали. «Підвищуючи «мінімалку», український уряд керувався виключно перспективою підвищити збір податків, і це завдання виконано», — зазначив економіст Олександр Дудчак. Так, на запитання, чи збільшилася їхня зарплата після зростання «мінімалки», 75% громадян відповіли «ні», 21% — «так» і 4% — «не знаю».

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ЖИВУТЬ ЖЕ ЛЮДИ! Значну роль у скрутному становищі Пенсійного фонду України відіграють зайві витрати, яких при бажанні можна позбутися досить швидко й безболісно. Адже ПФУ виплачує нині пенсії не лише тим українцям, які пропрацювали все життя і вийшли на пенсію за віком. Він також забезпечує тих осіб, які ніколи ніде офіційно не працювали і не робили відрахувань у Пенсійний фонд. Проте найбільшою статтею нетипових виплат є «спецпенсіонери», яким держава сплачує високі пенсії, що суттєво відрізняються від мінімальних. Приміром, у нас є люди, які отримують щомісяця «лише» десять тисяч гривень, а є такі, хто має по 40—50 тисяч. А як не згадати таких «трудяг» на благо народу, як судді Верховного, Конституційного та інших судів, чиї спецпенсії — від 250 тисяч гривень щомісяця…

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СОБІ Б ДАТИ РАДУ. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що СБУ готова допомогти російській владі з розслідуванням теракту в метро Санкт-Петербурга. Мовляв, ми маємо досвід боротьби з тероризмом. А тим часом «Високий Замок» зазначає: «Українським спецслужбам і без теракту в Петербурзі роботи не бракує. Наприклад, більш прискіпливо розслідувати теракт на військовому складі в Балаклії на Харківщині. Чи нарешті розкрити теракт у центрі Києва, внаслідок якого загинув відомий журналіст Шеремет, чи найсвіжіше зухвале вбивство — Вороненкова. А найкраще було б, якби наші доблесні спецслужби запобігли цим злочинам! Нам би свої метро, мости, військові склади, посольства та генконсульства від диверсантів оборонити.., а не ворожому сусіду допомагати».

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УЖЕ Й БОГА МАЮТЬ ЗА СВОГО СПІЛЬНИКА? Колишній заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату Всеволод Чаплін заявив, що вбивство Вороненкова в Києві «не обійшлося без втручання Божого» і воно «безумовно пов’язане зі справедливістю і правдою, тому що все-таки зраджувати Росію не можна, і це виклик не тільки одній країні, а виклик Богові». За словами Чапліна, Росія — це «не просто звичайна країна», «це основа престолу Бога, це єдина сьогодні держава, яка має, принаймні теоретично, шанс побудувати закон і суспільство на основі Божого закону. Тому жити в Росії і піклуватися про майбутнє Росії — це християнський обов’язок, а зрада Росії — це справа антихристиянська, і Господь, звичайно, за це карає».

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ЧУЖІ ГРОШІ. 87,5 мільйона євро заробив за сезон португальський форвард мадридського «Реала» Криштіану Роналду, підрахувало видання France Football. Ця сума включає зарплату, преміальні й доходи від реклами. Роналду є нині найбільш високооплачуваним футболістом планети. На другому місці рейтингу футбольних багатіїв — аргентинський форвард «Барселони» Ліонель Мессі (76,5 мільйона євро), на третьому — бразильський нападник «Барси» Неймар (55,5 мільйона євро).

За інформаціями видань «Маловідома історія», «Україна молода», «Сільські вісті», «Високий Замок», RISU, «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.



Фото з вільних джерел