«ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ? Все знецінилось, дев’яносто банків закриті, 240 мільярдів заощаджень наших громадян — де вони? Фонд гарантування вкладів обіцяє, що поступово буде повертати ці гроші. Але на це піде чимало часу, протягом якого гривня ще більше девальвується… Водночас в економіці звужується фінансова і трудова база, тому що підприємства випускають менше продукції, експорт звужується, люди працюють по півзміни. У Києві було зосереджено 70% наукового потенціалу військово-промислового комплексу УРСР. Який із цих заводів сьогодні працює? Вони віддали свої приміщення під торговельні і розважальні центри, під супермаркети… На воєнних заводах сьогодні працюють по півдня. Як при цьому виграти війну?.. Ми опустилися до дна, далі вже нікуди», — думки і висновки доктора економічних наук Володимира Ланового.

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ЦЯ ВІЙНА… «Комусь вона здається «свіжою». Це не так. Порох її тлів і спалахував епізодично століттями. А дріжджі її — ненависть. Росія ненавидить усіх сусідів, якщо вони не хочуть розчинитися до цятки в «руском міре». Тепер і ми серед них. Насамперед ми. Майже три чверті росіян готові за це фізично нас знищувати. Ось головний момент істини російсько-української війни — ненависть. Все інше — популістська белетристика. Гаряча ненависть нападника — страшна зброя. Сильніша за неї тільки холодна ненависть жертви. Це не найкраща емоція, але дуже стійка і потужна. Складова інстинкту самозбереження». (Мирослав Дочинець).

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МУСИМО ЗМИРИТИСЯ. «Доки ця війна? Вона закінчиться лише для мертвих. У тому чи іншому вигляді триватиме вічно. Тому з війною треба змиритися, як це сумно не звучить. Ми мусимо ставати новою Фінляндією, новим В’єтнамом, Ізраїлем, новою Спартою — сильною техно-кратично-мілітаристською державою, новою ланкою в порушеній геополітичній системі світу. Інакше не вбережемо себе. Це, так би мовити, горизонтальні істини, земні. А є ще вертикальні — духовні. Бог чомусь (!) зберіг нас, провівши через сім пустель історичного бездоріжжя і нищівних лихоліть. Зберіг для нас найкращі терени на землі, чи не найкращу мову. Зберіг наш дух. Значить, чогось від нас чекає. Значить, має на нас надію. І ми це нарешті зрозуміли…» — письменник Мирослав Дочинець і його бачення наших перспектив.

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І НЕМА НА ТО РАДИ. «У цілій низці українських ЗМІ можна знайти чимало розумних порад, критики по суті, реальних оцінок ситуації й корисних пропозицій, — зазначає «День». — Але є підозра, що «там», нагорі, їх не читають, не дивляться, не слухають, будучи переконаними, що лише їхня позиція є єдино правильною. Але практика, що виступає критерієм істини, демонструє, що все йде зовсім інакше. Провал за провалом, невдача за невдачею, конфуз за конфузом. То на території України в мирних регіонах когось вбивають, то щось підривають, щось обстрілюють, підпалюють і т. д. Країна може захлинутися в усьому цьому…»

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ПОНАД ПОЛОВИНА УКРАЇНЦІВ — за межею бідності. Про це під час презентації звіту за Програмою ООН із людського розвитку заявив постійний представник цієї програми в Україні Ніл Уокер. «Щодо України, то у звіті ми говоримо про 1,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, 2,8 мільйона людей з інвалідністю і 60 відсотків населення, яке перебуває за межею бідності», — констатував він.

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А ВОНИ ВСЕ БАГАТІЮТЬ… У період з 1 січня по 1 квітня цього року до Нацагентства з питань запобігання корупції подано 1051994 електронні декларації. З них 117 подані першими особами держави: Президентом, прем’єр-міністром, членами Кабміну та першими заступниками міністрів. Петро Порошенко, зокрема, задекларував 12 мільйонів 296 тисяч гривень доходу за 2016 рік, а торішній дохід Володимира Гройсмана становив 15 мільйонів 765 тисяч гривень.

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ЦЕ Ж ЯК ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ! Відповідаючи на закиди народних депутатів щодо надмірних винагород керівникам Національного агентства із запобігання корупції, його голова Наталія Корчак заявила: «Премії нам нараховували у серпні, жовтні, листопаді. 200 тисяч гривень була премія. Але ці премії ми отримали за роботу!»

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НЕ ТІЛЬКИ В ЖИЛАХ КРОВ ТЕЧЕ… Вчені університету англійського міста Брістоль розробили метод, який може стати революційним у медицині. Їм вдалося знайти спосіб виробництва у великих масштабах крові з материнських клітин кісткового мозку. В разі позитивного проходження тестових випробувань розпочнеться серійне виробництво крові для медичних потреб. Але говорити про те, що донори стануть скоро непотрібними — зарано. На першому етапі відбуватиметься лише виробництво крові рідкісних груп, оскільки сама технологія виробництва є дуже дорогою.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Українське слово», «День», «Високий Замок», «Україна молода».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел