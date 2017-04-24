ХТО З НИХ ПОМИЛЯЄТЬСЯ? Президент Петро Порошенко під час прес-конференції за підсумками переговорів із прем’єром Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Копенгагені заявив, що задоволений роботою Національного антикорупційного бюро України. Більше того, за його словами, ніколи раніше боротьба з корупцією в Україні не була такою ефективною. А тим часом Міжнародний валютний фонд вважає, що створення нових антикорупційних органів в Україні поки не дало результату.

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БОРГОВЕ ЗАНУРЕННЯ. Міжнародний валютний фонд надав Україні транш розміром один мільярд доларів. «Це чергове визнання українських реформ!» — оптимістично сказав прем’єр-міністр. Чи так це насправді? Співробітництво України та МВФ за нинішньою чотирирічною кредитною програмою почалось 2015-го. В її рамках передбачено виділення нашій державі 17,1 мільярда доларів. Після отримання цього, уже четвертого, траншу ми маємо 8,5 мільярда доларів нових боргів, вимогу ухвалення Україною закону про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення з першого січня 2018 року та проведення масштабної пенсійної реформи. Щодо останньої, то йдеться про підвищення пенсійного віку і трудового стажу, необхідного для призначення пенсії, істотне зменшення числа тих, хто має право раніше виходити на пенсію…

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ЦЕ НЕ ПРОСТО ВІЙНА. Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок, вітаючи громаду смт Козельця на Чернігівщині з освяченням першого в селищі українського храму — Вознесенської церкви, заявив: московська церква на чолі з кагебістом, будучи правою рукою Путіна, фактично знищує українські душі. Тому для українців є великим і визначним завданням поширювати вплив церкви Київського патріархату на всю Україну. «Маємо добитися, — сказав він, — щоби Українську право-

славну церкву Московського патріархату було перейменовано на Російську православну церкву в Україні — аби вам усе було зрозуміло. І вона має отримати статус чужоземної церкви. Бо це не просто ідеологічна війна — це війна за Україну, за нашу віру, за нашу землю».

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ЧУБИНСЬКОГО — НА ЛЕНІНСЬКИЙ П’ЄДЕСТАЛ? У центрі Києва, на початку бульвару Т. Шевченка, ось уже кілька років самотньо стоїть п’єдестал, що залишився після повалення пам’ятника В. Леніну. Один із читачів «Дня» пропонує встановити на ньому величну фігуру Павла Чубинського, автора слів національного, а тепер і Державного гімну України. Адже «зі співом «Ще не вмерла Україна» багато поколінь українців уже понад 150 років виборювали і сьогодні виборюють незалежність своєї Вітчизни».

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ІЗ ХВОРОЇ ГОЛОВИ НА ЗДОРОВУ. У відповідь на безвіз для України російські ЗМІ почали поширювати фейки про Україну як «головного провідника терористів ІДІЛ в Європі». Ідеологи із «розіп’ятих хлопчиків» навіть перелічили міста, де в Україні нібито розміщені «перевалочні пункти ісламістів». Нові «перли» від російських ЗМІ прокоментував лідер Духовного управління мусульман України «Умма» муфтій Саїд Ісмагілов. «Виявляється, це не Росія, звідки до ІДІЛу поїхали тисячі осіб, а Україна — головний провідник терористів!.. Виявляється, в нас є якісь «перевалочні пункти» відразу в п’яти областях! Це «страшилка» для місцевих мешканців. І… чомусь патякають про можливість швидко і без перевірок потрапити до ЄС… Це вже лякають Євросоюз на тлі перспективи надання безвізового режиму для українців. Мовляв: «який там їм безвізовий режим?! Ви подивіться, які страшні терористи лізуть з України до Євросоюзу!» При цьому з Росією в нас безвізовий режим, і чомусь Росію не лякає, що вони полізуть у зворотному напрямку. Щось в Росії все, що має додаток today — вкрай мерзотний інформаційний ресурс», — написав муфтій на своїй сторінці у «Фейсбуці».

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ЄВРОПА ПРИВАБЛЮЄ УКРАЇНЦІВ. Торік, за статистикою Єврокомісії, країни Шенгену встановили новий рекорд з видачі багаторазових віз українцям. Повідомляється, що 59,9% всіх отриманих у 2016 році нашими громадянами шенгенських віз, а саме — 817 тисяч, були з можливістю мультив’їзду. Загалом торік українці одержали на 15% віз більше, ніж 2015-го. Всього їм було видано 1,36 мільйона коротко-строкових віз до країн Шенгену. Загальний показник відмов за рік знизився з 3,4% до 3,2%.

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УЖЕ П’ЯТУ українську недільну школу відкрила в Данії громадська організація «Ластівка», яка об’єднує українців цієї країни. Цього разу — в місті Обенро. Ще чотири успішно працююють у Копенгагені, Рандерсі, Ольборзі та Ікасті. У новій українській школі заняття наразі проводитимуть раз на два тижні. Зі школярами працюватиме дипломований вчитель молодших класів, а також вчителі математики та креативу, хореограф і вчитель музики. Як зазначає Ольга Дмитрук, голова відділу «Ластівки» в Обенро, вони прагнуть допомогти дітям дізнатися більше про історію і культуру нашої країни та вдосконалити чи вивчити українську мову.

За інформаціями видань «Україна молода», «Сільські вісті», RISU, «День», «Українське слово».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел