Господь почує ваші молитви

У “Вільному житті плюс” за 31 березня під заголовком “Богданка – Богом дане дитя” я опублікував історію про те, який шлях пройшла молода жінка Софія, аби відчути щастя материнства. Публікація викликала велику зацікавленість у читачів часопису. До редакції надійшло чимало листів, були й телефонні дзвінки, повідомлення через електронну пошту з проханням дати адресу старенького лікаря-цілителя, який допоміг жінці.

З великим задоволенням я б виконав прохання тих, хто потребує такої допомоги. Але, на жаль, цього доброго й праведного чоловіка вже кілька років як Господь покликав до себе.

Мені свого часу довелося з ним зустрічатися. Тож можу з упевненістю сказати, що його ліки – терапія словом. Адже сучасна людина, яка живе в постійних стресах і дрібних клопотах, забуває про свою душу, про те, що сила думки дуже часто буває більшою, аніж сила пігулок. Тому впевнений, що поради, які він дав Софії, будуть дуже слушними для всіх жінок, котрі опинилися в такій ситуації: молитися зі щирим проханням до Господа, щоб здійснилися їхні мрії. Звичайно, не можна ігнорувати й лікарів. Але й не забувати про те, що наші думки і молитви, як тепер доводять учені, матеріальні – їх чує Господь. Тож, дасть Бог і молитви тих жінок, які прагнуть народити здорове дитя, Він почує.

Георгій МЕЛЬНИК.

м. Ланівці.

P. S. 19 квітня Георгій Харитонович Мельник відсвяткував свій день народження. Він – голова Лановецького районного осередку Всеукраїнської організації інвалідів України, активний громадський діяч. У свій поважний вік, а йому понад вісімдесят, Георгій Харитонович долучається до громадського життя району й області, відстоює права членів своєї організації, є постійним дописувачем нашого видання.

Колектив газети “Вільне життя плюс” вітає Вас, Георгію Харитоновичу, з днем народження! Міцного Вам здоров’я, оптимізму, нових цікавих тем й історій, які неодмінно ляжуть на сторінки нашого часопису!