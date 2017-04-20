І знову лідери — в конкурентах

На три тернопільські команди, які виступають у чемпіонаті України серед аматорів, найближчих вихідних очікують нелегкі випробування. Адже доведеться помірятися силами з лідерами першої групи.

Друге коло першого етапу турніру, до речі, стартувало наприкінці першої декади квітня. Гравці команд, які захищають честь двох найбільших міст краю, розпочали його в Чорткові матчем дванадцятого туру між собою. Переможця в ньому так і не виявили. В другому таймі підопічні Петра Бадла з тернопільської «Ниви» на 59-й і 68-й хвилинах розстаралися двома забитими голами. Однак досить солідної переваги не втримали, дозволивши господарям під завісу зустрічі розмочити рахунок, а вже в компенсований до тайму час відновити рівновагу — 2:2.

Із чотирьох влучних ударів не можна, звісно, не відзначити третього. Адже його записав на свій рахунок ветеран тернопільського футболу, майстер спорту міжнародного класу (досить рідкісне для сьогоднішнього покоління вітчизняних футболістів звання) Василь Чорний, який під керівництвом Василя Івегеша нині захищає честь «Чорткова-Педуніверситету».

Натомість переможці трьох останніх чемпіонатів Тернопільщини з теребовлянської «Ниви» порадували власних уболівальників звитягою над ФК «Малинськ» з Рівненщини — 3:1. А ось через тиждень команда Назара Козака здійснила невдалий вояж на Хмельниччину, де у Волочиську поступилася лідерові групи, місцевому «Агробізнесу» — 0:2. Не надто вдалим виявилося виїзне турне тринадцятого туру і в гравців «Чорткова-Педуніверситету». Пропустили три «сухі» м’ячі від уже згаданого «Малинська» — 0:3. І лише футболісти тернопільської «Ниви» напередодні Великодня не грали. Їхній домашній двобій з «Оскаром» з Івано-Франківщини перенесли на 25 травня.

Тож нічим особливим команди наших земляків і далі не можуть похвалитися.

Випробування лідерами продовжаться і наступної неділі, 23 квітня. Жовто-зелені, які єдині серед аматорських команд нашого краю проходять атестацію на участь у другій лізі майстрів, вирушать до Оржева на Рівненщині. Підопічні Петра Бадла постараються скласти гідну конкуренцію третій на сьогодні команді турніру, місцевому ОДЕКу. Натомість два інші колективи наших земляків чекатимуть на лідерів групи вдома. Аутсайдери турніру прийматимуть волочиський «Агробізнес», теребовлянці — «Чайку» з передмістя столиці нашої держави.

Максим КОВАЛЬЧУК.

Фото із сайту тернопільської «Ниви»