Із думкою про вищі рубежі

Наприкінці минулого тижня визначилися лауреати чемпіонату області з легкої атлетики. А вчора, 26 квітня, коли прихильники «королеви» мали змогу ознайомитися із його підсумками на сторінках середового «ВЖ плюс», найкращі молоді атлети з нашого краю вже другий день перебували в Кропивницькому.

Новий сезон на відкритому повітрі розпочався в цьому місті стартами чемпіонату України серед вихованців ДЮСШ і СДЮШОР 2000 року народження і молодших. Збірна Тернопільщини, як і за всі роки незалежності нашої держави, до числа фаворитів, звісно ж, не належала. Але і своїм, як у прислів’ї згадується, на поступилася. Вже в стартовий змагальний день обов’язкову, так би мовити, медаль поклав до її скарбнички студент коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Василь Макух.

Найталановитіший з покоління ровесників 21-го століття, нагадаємо, родом із Шумщини. Перший тренер атлета Василь Гудзь із Великодедеркальської ДЮСШ «Колос», передавши його рік тому під опіку колег з Тернопільської ОДЮСШ Богдана та Оксани Дудів, нині має змогу переконатися, що Василь і далі прогресує. Як і торік, боротьба у фінальному забігу на 100 метрів звелася до його суперечки із черкаським спринтером Олександром Савенком. Конкурент знову виявився на мить швидшим. Однак і на «срібло» Василя Макуха ніхто не посмів зазіхнути — 11,09 секунди. Прогрес обох атлетів гарантує, що і в найближчому майбутньому не раз іще станемо свідками захопливих двобоїв двох молодих талантів.

Участь в яких, без сумніву, не забороняється взяти й іншим їхнім ровесникам. Таким, як підопічний іншого наставника цього спортивного закладу, заслуженого тренера України Михайла Васірука Олександр Підліпчук. У Кропивницькому Сашкові всього трьох сотих секунди не вистачило, аби пробитися до фіналу. Тож змушений був задовольнитися підсумковим дев’ятим місцем.

Порадували прагненням не зупинятися на досягнутому і деякі інші наші земляки, яким поки що не вдалося посперечатися за нагороди всеукраїнських змагань. У бігу на 400 метрів, установивши особисті досягнення, за крок до фіналу зупинилися вихованці Тернопільської ОДЮМШ із літніх видів спорту Вадим Трач і Андрій Мархевка, яким опікується Олег Данилюк. Молодші на два, а то й на три роки за конкурентів підопічні Галини Шмуляєвої з Тернопільської ОДЮСШ усе впевненіше почуваються в метальних дисциплінах. У секторі для штовхання ядра шостою фінішувала Валентина Павлів, дев’ятою — Вікторія Мітюрьова. А від чотирнадцятирічної Дарії Мостової мало хто сподівався потрапляння до фіналу в метанні спису. Хоча ви, шановні прихильники легкої атлетики, звісно, позавчора прочитали, що на обласному чемпіонаті дівчина теж установила нове особисте досягнення.

У спортивній ходьбі на 5000 метрів п’ятим фінішував Назарій Шилівський, яким у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту опікується Віра Зозуля, восьмим — підопічний Олесі Каленської Володимир Олійник. Нарешті сьогодні, 27 квітня, в той час, як набирав ці рядки, на старт вирішального забігу на 2000 метрів з перешкодами вийшли двоє останніх із наших земляків, які брали участь у цих змаганнях — підопічний Богдана та Оксани Дудів Владислав Кравчук з Тернопільської ОДЮСШ і вихованець Ігоря Чайки з ДЮСШ Тернопільського району Максим Куп’як.

Напружені миті очікування… і до срібної медалі Василя Макуха додалося «золото» студента педагогічного ліцею Владислава Кравчука — 6 хвилин 25,40 секунди. Відповідальний секретар Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леонід Дахновський, який відразу повідомив телефоном радісну звістку, не міг приховати позитивних емоцій. Передусім тому, що іншому талановитому нашому бігунові, який нещодавно змінив спеціалізацію, на дистанції з перешкодами ніхто так і не зміг скласти конкуренцію. Срібний призер відстав щонайменше метрів на тридцять!

На фото: вгорі — чемпіон України в бігу на 2000 метрів з перешкодами Владислав КРАВЧУК; віце-чемпіон у спринті на 100 метрів Василь МАКУХ разом з наставниками обох атлетів Оксаною і Богданом ДУДАМИ.

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