МАЙЖЕ СТОЛІТНЯ МІСІЯ МИЛОСЕРДЯ

НЕЩОДАВНО, А САМЕ 18 КВІТНЯ, ВИПОВНИЛОСЯ 99 РОКІВ ІЗ ЧАСУ СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ — НАЙБІЛЬШОЇ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ В КРАЇНІ ГУМАНІТАРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЇЇ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ — СПРИЯННЯ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЇХНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ, ЗАХИСТ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ, ЗАПОБІГАННЯ ТА ПОЛЕГШЕННЯ ЛЮДСЬКИХ СТРАЖДАНЬ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ, СТИХІЙНОГО ЛИХА, КАТАСТРОФ ТА АВАРІЙ, НАДАННЯ ДОПОМОГИ МЕДИЧНІЙ СЛУЖБІ ЗБРОЙНИХ СИЛ І ОРГАНАМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.

ВЗЯВШИ НА СЕБЕ з перших днів існування — з 1918 року — благородну місію турботи про здоров’я людей та їхній добробут, товариство продовжує пропагувати основоположні принципи Міжнародного руху Червоного Хреста, а також цінності, непідвладні часу — милосердя, людяність, співчуття.

За майже вікову історію своєї діяльності Товариство Червоного Хреста України пройшло визначний шлях, насичений мільйонами благородних вчинків, спрямованих на допомогу найуразливішим категоріям громадян і постраждалим від надзвичайних ситуацій та збройних конфліктів. Окреслимо основні віхи діяльності товариства.

18 квітня 1918 року в Києві відбувся І з’їзд Товариства Червоного Хреста України. Саме ця дата є початком роботи Українського Червоного Хреста як самостійного національного товариства. У 1920-ті товариство організовує тисячі безкоштовних їдалень для бідних, надає населенню мільйони продовольчих пайків.

У 30-х Червоний Хрест України мав у своїй власності 119 медичних, 206 профілактичних та дитячих закладів, четверту частину всіх протитуберкульозних диспансерів, 36 оздоровчих закладів, 800 лазень, 300 фельдшерсько-акушерських пунктів, 400 аптек і магазинів санітарії та гігієни.

У 1941—1945 РОКАХ під час Другої світової війни товариство підготувало та відіслало на фронт понад 100 тисяч медичних сестер, санінструкторів і сандружинниць. У цей час Червоний Хрест також став ініціатором безоплатного донорства. Подвиг 17 українських сестер милосердя, учасниць бойових дій відзначений медаллю імені Флоренс Найтінгейл — вищою нагородою Міжнародного комітету Червоного Хреста. Нині в Україні 23 медичні сестри увінчані цією найпрестижнішою світовою відзнакою за виняткове милосердя у повоєнний і мирний час.

У 1961 році було створено патронажну службу товариства для медико-соціальної підтримки малозахищених верств населення.

1986-го більш ніж 10 тисяч активістів, членів санітарних постів і дружин Червоного Хреста взяли участь у евакуації і розселенні постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Постраждалі отримали медико-соціальну, психологічну та матеріальну допомогу. Було розподілено 7 тисяч тонн продуктів харчування, 105 тонн сухого молока, полівітамінів, левотироксин.

У 1990 РОЦІ ЗА ІНІЦІАТИВИ Червоного Хреста України почала діяти комплексна чорнобильська програма. Пересувні діагностичні бригади Червоного Хреста проводили обстеження постраждалих, вели просвітницьку роботу серед населення цих регіонів. На підтримку гуманітарних програм для постраждалого від аварії на ЧАЕС населення Червонохресний рух залучив понад 35 млн доларів США.

1992 року Президент України видав указ «Про Товариство Червоного Хреста України», за яким воно визнається єдиним національним Товариством Червоного Хреста України на території нашої держави, уповноваженим сприяти органам державної влади в їхній діяльності в гуманітарній сфері.

Товариство отримало офіційне визнання Міжнародного комітету Червоного Хреста у Женеві 1993-го і стало повноправним членом Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. У 2002 році був ухвалений Закон України «Про Товариство Червоного Хреста України», яким регулюється діяльність товариства, визначається його правовий статус і засади діяльності.

ІЗ 2013 РОКУ організація працює в особливому режимі. Створено загони швидкого реагування для надання допомоги постраждалим під час громадського неспокою, особливо в Києві, Харкові, Донецьку, Луганську, Дніпрі, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Вінниці й Вінницькій області. Товариство зосереджує роботу на наданні допомоги постраждалим і переміщеним особам із зони збройного конфлікту і Криму, а також продовжує допомагати вразливим категоріям населення. За період 2014-го — 1 квітня 2017 року товариство надало гуманітарну підтримку постраждалим від збройного конфлікту на сході України на загальну суму близько 500 млн грн (продукти харчування, одяг, взуття, предмети побуту, ремонт будинків, засоби гігієни, медикаменти, лікування, оздоровлення), в тому числі — медичним закладам, де перебувають на лікуванні поранені, на суму близько 85 млн гривень.

Сьогодні Товариство Червоного Хреста України визначило та реалізує такі пріоритетні напрямки діяльності: надання медичної, соціально-побутової, матеріальної та іншої допомоги одиноким малозабезпеченим ветеранам та інвалідам війни і праці, хворим громадянам похилого віку, дітям-сиротам, багатодітним неповним сім’ям, мігрантам, біженцям, внутрішньо переміщеним особам, що постраждали внаслідок подій у Криму і воєнного конфлікту на сході України та надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, проведення санітарно-просвітницької роботи, немедичного догляду хворих на туберкульоз і ВІЛ/СНІД, розвиток волонтерського руху, пропаганда основних положень міжнародного гуманітарного права та інші.

ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА України започаткували у той час, коли люди дуже потребували захисту, допомоги, співчуття. За 99 років діяльності воно ствердило свою гуманітарну роль у суспільстві, ставши надійною опорою. Це організація, куди люди можуть звернутися за підтримкою у найскрутніші часи.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел