Не ковбасами єдиними

Із тими цінами скоро ковбасу будем робити не з мняса, а з повідла. Всьо росте, як на дріжджах, от тілько пенсії на місцю, та й із зарплатою сі не розженеш. Но ми люди загартовані, тому вижиєм і будем свєткувати. От тілько нинька вже який рік збоку нам гатят «Градами». І якось не до свєт. Може, хтось сі втішив, же нам нарешті той безвізовий режим дали, але від біди не втічеш.

У нас є така традиція, же перед свєтами тре щось зичити, і то побільше всякого добра. А воно нам ой як тре. Най би вже тая война сі скінчила. Най би тії люди, які тікают від москальських танків, могли сі додому вернути. Най би ми всі разом відбудували те, що зруйновано. Най би той безвіз пішов нам на користь, а не так, жеби півдержави виїхало світ за очі й забуло про свої українські гнізда. Най би наша влада для того доклала багато праці, а не пильнувала за своїми кишенями. Най би в нас був свій газ і до газу. Най би ціни не літали, а впали і тихенько лежали. Най би було здоровля жити-поживати і паску з шинкою наминати. А поки тримайте такі-во рецепти.

Рихтуємо нинька таку-во сирну запіканку.

Для неї нам тре кілограм сира, 12 яєц, півкіля цукру, 100 грам масла, 50 — крохмалю, 100 — ізюму і 100 — сметани, а ще 30 грам сухарів. Сир протираємо крізь сито, жеби був без грудочок, додаємо жовтки, розтерті з цукром. Потім — масло, крохмаль, ізюм, сметану. Добре вимішуємо. Тісто викладаємо у форму, добре змащену маслом і посипану сухарами, ставимо в баняк із горичою водою і печемо в духовці, розігрівши її до 200 градусів, хвилин 20. Перевіряємо сірничком на готовність. Як спечетьсі, то студимо, а далі варимо кисіль і наминаємо.

А ще маю рецепта великодного рулета. Для него нам тре буде штири яйци, штири столових лижки зимної води, їдну чайну лижку лимонного соку, неповну шклянку цукру, по два столових лижки какао і крохмалю, півшклянки муки, три четвертих чайної лижки поташу, дві шклянки вершків, штири столових лижки цукрової пудри і 250 грам мармеладу. Збити на густу піну білки, воду і лимонний сік, додати цукор, тоди жовтки. Змішати какао, крохмаль, муку, поташ і додати то всьо до білкової суміші. Файно вимішати. Бляшку вистелити пергаментним папером, змастити його олією і викласти тісто. Духовку розігріти до 220 градусів і пекти коржик 10—15 хвилин. Як спечетьсі, взєти чистий рушник, на него перекинути паланицю, відділити папір і най стигне. Тим часом вершки збити на густу піну, вкінци додати пудру. Корж змастити мармеладом і двома частинами тої маси. Згорнути його в рулет і поверха викласти решту маси. Дати сі настояти, а далі всьо, як завжди.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича