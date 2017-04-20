Ох, уже ці судді!

Якщо після повторного матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів нарікати на служителів футбольної Феміди мали обгрунтовані підстави гравці французького «Парі Сен-Жермен», то після проведених цього тижня завершальних чвертьфінальних поєдинків обурення не приховували футболісти і тренери мюнхенської «Баварії». Вперше за останні шість років ті не потрапили до квартету кращих команд Європи передусім через суперечливі рішення арбітрів.

І знову «люди в чорному» стали таким собі «дванадцятим гравцем» у складі одного з іспанських грандів. Королівський «Реал», здобувши після дебютного виїзного двобою доволі таки непогану перевагу над чемпіоном Німеччини (2:1), на Сантьягу Бернабеу чомусь вирішив, що краще буде її зберегти, аніж примножити. Догралися до того, що підопічні Карло Анчелотті гандикап ліквідували — ті ж 2:1.

Та біда в тім, що угорський рефері Віктор Кашшаї незадовго до завершення основного часу більш ніж суперечливим рішенням зіпсував цей справді фантастичний поєдинок. Друга жовта картка чилійському нападникові мюнхенців Артуро Відалю була би, мабуть, справедливою, якби перед тим аналогічно був би покараний і бразильський гравець «сливових» Каземіро. А так безпристрасні повтори зафіксували і те, що форвард гостей спочатку в підкаті в м’яч зіграв, а лише після цього — в ногу суперника, і те, що суддя однакові моменти трактує по-різному, висловлюючи, вочевидь, симпатію господарям.

А в овертаймі оті підозри про необ’єктивність арбітрів уже перетворилися ледь не на тверде переконання. Не побачити положення «поза грою», в якому перебував Кріштіану Роналду перед тим, як відзначився вдруге, хіба не доказ. Так само, як і те, що нападник зупинив м’яч рукою. Не дивно, що деморалізовані і втомлені футболісти «Баварії» далі вже не мали сил боротися на рівних — 4:2 на користь «Реала».

Натомість іспанській «Барселоні» в двобої з італійським «Ювентусом», здається, і судді не допомогли б. Після впевненої звитяги в рідних стінах (3:0) чемпіони Італії без особливих зусиль відстояли і виїзну нульову нічию, ще раз підтвердивши власне право продовжити боротьбу за почесний трофей.

До «Реала» і «Ювентуса» приєдналися також іспанський «Атлетико» (1:0 і 1:1 у двобої з англійським «Лестером») і французький «Монако», який двічі здолав дортмундську «Борусію» — 3:2 і 3:1. Жеребкування півфінальної стадії відбудеться в п’ятницю, 21 квітня.

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