Підсобив асистент арбітра

Першу в новому році перемогу гравці футбольного клубу «Тернопіль» здобули напередодні Великодня. В матчі 25-го туру, який відбувся минулої п’ятниці, 14 квітня, містяни на своєму полі мінімально здолали стрийську «Скалу» — 1:0.

Невдовзі після початку другого тайму приблизно півтисячі глядачів, які зібралися на трибунах Тернопільського міського стадіону підтримати земляків, спочатку навіть не зрозуміли, що в битві аутсайдерів їхні улюбленці вийшли вперед. Як зрештою і самі гравці. Наприкінці 49-ї хвилини після традиційного вкидання Віталієм Богдановим м’яча з ауту першим до нього, випередивши захисника, встиг центрфорвард господарів Юрій Захарків. І разом з партнерами за мить був розчарований з того, що голкіперові суперників Олегові Білику вдалося зреагувати на доволі непоганий удар головою. Та, на думку асистента арбітра Максима Левченка з Кривого Рогу, який, хоча і не надто впевнено, але побіг до центру поля (сумніваючись водночас, що його рішення підтримає суддя), шкіряну кулю було вибито вже з-за лінії воріт.

Та Дмитро Шурман з Київщини підказку асистента не став ставити під сумнів, указавши на центр поля. Хоча, будемо відверті, підстав ухвалити протилежне рішення в нього було не менше. Передусім через те, що після стрибка воротаря гостей геть не було помітно, ніби страж воріт опинився за лінією отих самих воріт. Та й про згадану вже реакцію містян не варто забувати. Зарахований гол став для них, так би мовити, приємною несподіванкою — 1:0 на користь «Тернополя». Одне слово, колись та й нашим мало пощастити.

Інші результати 25-го туру: «Нафтовик-Укрнафта» — «Оболонь-Бровар» — 1:2, «Верес» — «Гірник-Спорт» — 4:2, «Суми» — «Авангард» — 0:0, «Черкаський Дніпро» — «Полтава» — 0:1, «Буковина» — «Інгулець» — 0:1, «Геліос» — «Арсенал» — 1:0, «Колос» — «Десна» — 0:1, «Миколаїв» — «Іллічівець» — 1:2.

Минулого ж вівторка, 18 квітня, містяни в Чернівцях провели пропущений поєдинок дев’ятнадцятого туру з «Буковиною». Поразку з великим рахунком 0:4 важко пояснити відсутністю дискваліфікованого за отриману в попередній зустрічі червону картку капітана команди Ігоря Курила. Гравці команди, вочевидь, уже й самі не вірять, що здатні зберегти прописку в дивізіоні. Просто дограють сезон?

Виїзний поєдинок 26-го наші земляки зіграють у суботу, 22 квітня, в Горішніх Плавнях на Полтавщині. Їхнім суперником стане «Гірник-Спорт».

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