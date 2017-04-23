Про те, що хвилює

У Тернопільській ОДПІ вже звичними стали інтернет-конференції. На одній з останніх про особливості кампанії декларування, яка завершується, всі бажаючим розповідав головний державний інспектор відділу організації роботи Павло КОПЧА:

— До ювілею профспілка подарувала працівникові картину. Чи оподатковується такий подарунок податком на доходи фізичних осіб?

— Якщо вартість подарунка не перевищує 25 відсотків мінімальної зарплати (у 2017 році це — 800 гривень), то вона не є об’єктом обкладення податком на доходи фізичних осіб. А ось сума перевищення обкладається податком за ставкою 18 відсотків. Як додаткове благо, з врахуванням коефіцієнта (1.2195), та військовим збором — 1,5 відсотка.

— Перебуваю на спрощеній системі оподаткування, торгую раніше вживаними холодильниками та морозильними камерами. Чи правда, що першого травня потрібно використовувати касовий апарат?

— Так, потрібно. Але не з першого, а з 8 травня 2017 року. Адже вони входять до Переліку груп технічно складних побутових товарів, реалізація яких повинна здійснюватись з обов’язковим використанням РРО. Цей перелік затверджений постановою Кабінету міністрів України від 16 березня цього року за № 231. Із ним можна ознайомитися в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ.

— Вирощую та продаю кролів. Чи повинен платити податки та чи обов’язковою є реєстрація підприємцем або фермером?

— Податковим кодексом України передбачено, що отримані від продажу власної продукції тваринництва доходи не оподатковуватися, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує сто розмірів мінімальної заробітної плати (за 2016 рік — 137 800 гривень, у 2017 році — 320 000 гривень). Також таким фізичним особам не потрібно отримувати будь-яких довідок від сільської чи селищної рад. У випадку ж, якщо сума отриманого доходу перевищує згаданий розмір, ви зобов’язані подати до податкової інспекції довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодівлю продукції тваринництва. Її в довільній формі видають сільські, селищні або міські ради за місцем проживання.

Якщо довідкою підтверджено вирощування продукції тваринництва безпосередньо таким громадянином, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати. Коли — ні, доходи від продажу декларуються після закінчення року (до першого травня) та оподатковуються на загальних підставах: податком на доходи за ставкою 18 відсотків та військовим збором — 1,5 відсотка.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ