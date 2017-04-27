Уроки футболу від зірок

За ініціативи клубів Професіональної футбольної ліги України другий рік підряд втілюється в життя всеукраїнський проект «Зіркові уроки футболу». Головна його мета — допомогти юним прихильникам гри мільйонів пізнати базові людські цінності, пробудити в дітей інтерес до клубів сім’ї ПФЛ, футболу та спорту загалом.

Якщо в 2016-му футболісти з команд ПФЛ України дали уроки майстерності школярам початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів з десяти міст нашої держави, то з 11 квітня по 27 травня 2017 року учасниками «Зіркових уроків футболу» вже стануть понад тисяча 7—9-літніх футболістів із тридцяти населених пунктів 21-ї області. Для юних тернопільських школярів, скажімо, «Зіркові уроки футболу» відбулися вчора, 26 квітня.

На майданчику зі штучним покриттям міського стадіону його провели відомі гравці футбольного клубу «Тернопіль» Ігор Курило, Степан Клекот, Віталій Богданов, Сергій Полянчук, Тарас Кривий, Тарас Червонецький, Роман Кухарський, Володимир Пришнівський і Денис Чесановський.

Треба було бачити, з яким зацікавленням діти слухали поради таких своїх кумирів, як Віталій Богданов чи Ігор Курило. А невдовзі й самі з азартом і захопленням (як же без них) знаходили найкоротші шляхи до воріт суперників.

На згадку про «Зіркові уроки футболу» дітям дісталися призи від партнерів проекту — торгових марок JAKO, «Живчик», «Школярик», Gera. І, звісно ж, автографи від відомих гравців команди першої ліги, фото з ними на згадку. Сподіватимемося, що мине років десять, і хтось із тих, хто нині брав уроки майстерності, сам стане кумиром тернопільських прихильників футболу.

Фото Василя БУРМИ