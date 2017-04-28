Варто поспішити

Добігають останні дні, коли можна подати декларації про майновий стан і доходи. Тому Тернопільська ОДПІ знову нагадує, що термін їх подання завершується 3 травня 2017 року.

Фахівці інспекції також повідомили про те, що Центр обслуговування платників на травневі свята працюватиме за таким графіком:

3, 4 травня 2017 року — робочі дні з 9-ї до 18-ї години;

5 травня 2017 року — з 9-ї години до 16 години 45 хвилин;

1, 2, 8 та 9 травня 2017 року — вихідні дні.

У Центрі обслуговування платників кожен бажаючий може отримати вичерпні консультації та практичну допомогу в заповненні декларації про майновий стан і доходи, відвідати тренінги.

Телефон для довідок — 43‑46‑10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ