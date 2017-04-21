Компенсацію можна отримати на модернізацію та утеплення житла, а саме – стін, покрівлі чи підлоги та/або встановлення:

* енергозберігаючих вікон;

* сучасних типів газових і твердопаливних котлів, лічильників тепла;

* автоматики і сучасних радіаторів для систем опалення;

* сонячних колекторів;

* теплових насосів.

Повний каталог товарів, на які можна отримати єврокомпенсацію, доступний на www.iqenergy.org.ua.

ЯК ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ?

Для отримання компенсації необхідно:

1. Придбати енергоефективне обладнання в кредит від банку-партнеру та зареєструватися на Iqenergy.org.ua.

2. Після монтажу обладнання подати заявку на компенсацію на Iqenergy.org.ua. Неоподатковувана податками компенсація виплачується вам протягом 3-5 тижнів з дати підтвердження.

Банки-партнери програми – Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, ОТП Банк. Доступні різні програми кредитування: від безпроцентної розстрочки на 3 місяці на деякі товари до фінансування більших проектів на суми 150-450 тис. грн. (в ОТП Банку).

Розмір компенсації становить до 3000 ЄВРО (одноразово або за сумою декількох кредитів, 15-20% від суми кредиту/інвестиції). Особливо зручно, якщо ви маєте КРЕДИТНУ (не зарплатну/дебітну) карту від банку-партнера програми. Її можна один раз оформити у банку, після чого розраховуватися в торгівельній точці чи в Інтернет-магазині, і кожного разу отримувати компенсацію при купівлі енергоефективних товарів на утеплення житла за рахунок КРЕДИТНОГО ліміту. Кредитна картка, фактично, надає можливість користуватися кредитними коштами без сплати відсотків до 57 днів пільгового періоду. За цей час можна встановити обладнання, подати заявку на компенсацію на www.iqenergy.org.ua, пройти верифікацію та отримати компенсацію в ЄВРО. Компенсація виплачується на окремий рахунок. Можна зняти готівку в ЄВРО до погашення кредиту в гривні.

ЗРОБІТЬ СВІЙ ДІМ енергоефективним та отримайте європейську компенсацію!

Більше інформації — на сайті програми www.iqenergy.org.ua

Гаряча лінія: 0-800-505-717