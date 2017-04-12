ЗБЕРЕГТИ НЕНАРОДЖЕНЕ ЖИТТЯ

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «КОЛИСКА ЖИТТЯ» — МІСЦЕ, ДЕ ДОПОМАГАЮТЬ ЖІНКАМ У КРИЗОВІЙ ТА НЕБАЖАНІЙ ВАГІТНОСТІ І ЖІНКАМ ІЗ ПОСТАБОРТНИМ СИНДРОМОМ. У ЦЕНТРІ ТАКОЖ НАДАЮТЬ ПРОФЕСІЙНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ФАХІВЦІ, ПРОВОДЯТЬ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ УЧНІВ ШКІЛ У РАМКАХ ПРОГРАМИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ, ЗУСТРІЧІ З МОЛОДДЮ. ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДУ ЗАПОБІГАЮТЬ АБОРТАМ, А ТАКОЖ ПОШИРЮЮТЬ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО НА ЖИТТЯ КОЖНОЇ ЩЕ НЕНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ.

За чотири роки в центр по допомогу звернулося понад тридцять жінок, більшість з яких переживали кризову вагітність, залишившись без підтримки рідних, зі страхом майбутнього, в якому їх лякала поява дитини. Двадцяти трьом жінкам вдалося пройти цей шлях із допомогою волонтерів і народити малюків. Жодна з матерів не відмовилася від дитини, незважаючи на всі життєві обставини, діти ростуть у хороших матеріальних умовах і, головне, в сім’ї. За потреби центр з допомогою небайдужих тернополян забезпечує новонароджену дитинку необхідними предметами побуту, одягом, засобами гігієни. Кожній проблемі, з якою звертаються в центр вагітні жінки, знаходять розв’язання. Докладніше про діяльність «Колиски життя» розповіла консультант і сімейний психолог центру Людмила Богуцька.

— З якими проблемами звертаються жінки в консультаційний центр?

— Страх майбутніх змін часом заступає головні життєві цінності й орієнтири, жінка не може повідомити чоловікові чи батькам новину про свою вагітність. Часто жінки бояться осуду, бояться залишитися самотніми. Буває, що сім’я вже має ту кількість дітей, до якої готувалась, і їм важко уявити своє життя із ще однією дитинкою. Зверталося до нас декілька жінок, які не планували вагітність, оскільки вже мали дітей до одного року. Це природно, що така ситуація лякає і рідко хто може бути готовим до цього. При правильному підході психологів, психотерапевтів, консультантів центру вдається знайти інше бачення ситуації, і небажане життя отримує продовження в щасливому дитинстві. Кожна історія, кожна ситуація, як і її вирішення — унікальна, складена з багатьох факторів.

— Ваш центр — учасник Всесвітнього руху «За життя!» Це рух противників аборту. Як працюєте в Тернополі?

— Насамперед інформуємо, говоримо правду про аборт як про вбивство, про наслідки такого вчинку. Приходимо на радіо й телебачення, наповнюємо відповідною інформацією наш сайт і сторінки в соціальних мережах, пишемо й перекладаємо статті, друкуємо і розповсюджуємо інформаційні листівки. Маємо багато реальних, а не міфічних підтверджень наслідків такого вибору. Звертаються в «Колиску життя» жінки, які переживають ПАСС — післяабортний стресовий синдром. Фахівці центру допомагають звільнитись від наслідків цієї психологічної травми. Весь світ знає і розуміє, що проблема травми аборту існує, попри прагнення різних інституцій спростити і знецінити ці наслідки.

— Які симптоми мали б насторожити жінок і підштовхнути звернутися по допомогу?

— Багато жінок переживають травму втрати планованих і бажаних дітей у допологовому періоді. Це викидні, невиношені вагітності. Аборт як перинатальна втрата ще супроводжується глибоким почуттям провини, усвідомлена вона чи ні. Часто ситуація ускладнюється набагато пізніше після вчиненого аборту. Жінка може відчувати депресію, неспроможність звичної реалізації на роботі чи навчанні, неспроможність турбуватися про дітей (або навпаки — посилена опіка над ними), бажання відразу завагітніти з метою заміщення втраченої дитини, стурбованість і панічні розлади, проблеми зі сном, тривожні сновидіння, посилення фобій і страхів, сум при зустрічі з вагітними чи немовлятами. Особливо має насторожити бажання завдати собі шкоди, гнітючі думки про самогубство або спроби самогубства, посилення небезпечних або нездорових видів діяльності (зловживання алкоголем, наприклад), анорексія, булемія, компульсивне переїдання, нанесення собі порізів, неконтрольовані сексуальні контакти та інша поведінка. Важливо розуміти, що просити допомоги, звертатись по неї — абсолютно нормально. Психологічна допомога дієва. У «Колисці життя» одним із головних правил є конфіденційність.

— Як працюєте із сім’ями, молоддю?

— Ми проводимо навчання для подружніх пар і наречених з відповідального батьківства, де розповідаємо про природне планування сім’ї, пропагуємо щирі та екологічні стосунки, основа яких у самоцінності людини, гідності, розумінні своїх потреб, сприйнятті статевості та плідності — як дару. У нас працює три консультанти з природного планування сім’ї, які допомагають подружнім парам зрозуміти різницю між концепціями «за життя» без використання контрацепції і «проти життя» з використанням її. Вчать дослухатись до власного організму, пізнавати особливості, визначати плідність. Слухачі завжди здивовані, бо часто виявляється, що ми дуже мало про себе знаємо й існує багато уявних і штучно створених проблем, які заважають нам жити у згоді із собою. Також діє проект «Подружня порадня», спрямований на розвиток сімейних пар, яким важливо краще розуміти одне одного, працювати над своїми стосунками. Запитань багато, бо хто ж нас вчив жити в подружжі, виховувати дітей? Тішить, що тернополяни відгукуються на запрошення.

— Чи працюєте з підлітками?

— Якщо аналізувати проблеми небажаних вагітностей, стає зрозуміло, де їхнє коріння. Якщо оминути увагою грамотну і правдиву подачу учням інформації про людську самоцінність, статевість, плідність — знову втратимо можливість мати у наступних поколіннях більш зрілих і відповідальних молодих батьків. Для студентів та школярів 8-10 класів розроблена програма зустрічей, які передбачають тренінгові вправи і творчі завдання відповідно до віку учасників і дають змогу підліткам усвідомлено і відповідально ставитися до себе, стосунків і майбутнього загалом. Заняття включають інформаційну і тренінгову частини. Програма погоджена відділом освіти. Приємно співпрацювати із зацікавленими в дитячому розвитку шкільними психологами, соціальними педагогами, класними керівниками. Серед тернопільських шкіл найактивніше співпрацюють №№17, 6, 4, 15 та 18.

— Які свята й акції ініціюєте? День сім’ї в очікуванні дитини, наприклад, вперше відбувся саме в Тернополі.

— Для Тернополя стало традицією на Благовіщення звертати увагу на такий важливий період у житті сім’ї, як очікування дитини. Цей день відзначаємо в Тернополі вже дев’ятий рік поспіль. Ініціативу подружжя Мартина і Марії Хомів підтримала влада міста. Щороку Центр щасливого батьківства і материнства, Школа щасливого материнства святої Анни та наш консультаційний центр організовуємо зустрічі, тренінги, виставки, солодкі частування для тернополян і гостей міста. Особливу увагу, звісно, приділяємо вагітним. Кожен охочий має змогу відвідувати наші зустрічі та брати участь у майстер-класах, із яких можна почерпнути чимало цікавої і корисної інформації. Наприклад, нещодавно провели лекцію з природного планування сім’ї. Також ми щороку з допомогою активних тернополян частуємо випічкою на День батька та День матері, проводимо зустрічі. Долучаємось до загальноміських заходів у травні на Тиждень подружжя в Україні.

По допомогу в консультаційний центр «Колиска життя» можна звернутися за адресою: м. Тернопіль, вул. Сагайдачного, 14, або ж за номером цілодобової гарячої лінії: (097) 923-02-04.

Марта ГОЛОВАЦЬКА.

Фото з вільних джерел