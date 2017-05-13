Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 13 травня на перегляд комедії К. Крьоца «Рятуйте, мене женять» (мала сцена). 14 травня вашій увазі комедія Б. Томаса «Тітка Чарлі», 17 травня — музична комедія «Летюча миша» (за однойменною оперетою Й. Штрауса), 18 травня — музична комедія Я. Барнича «Гуцулка Ксеня» (до Дня вишиванки). Поч. о 19.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 14 травня, на перегляд казки-мюзикла В. Смєхова «Алі-Баба і розбійники». Поч. о 12.00. і 14.30.

УД «Перемога»

Упродовж 12—14 травня триватиме мистецький фестиваль «Ї». З 16 травня по 16 червня діятиме виставка «Мистецький оберемок Поділля». 18 травня завітайте на «Свято вишиванки» від колективу «Співаночка». Поч. о 17.00.

Художній музей

До 15 травня діятиме виставка живопису і графіки «Мить» Наталії Волянюк (м. Кременець). 16 травня відбудеться відкриття виставки творчих робіт учнів дитячих художніх шкіл Тернопільщини «Творчість юних—2017». Продовжує роботу книжково-ілюстративна експозиція «Валентина Цвєткова — 100». З нагоди Міжнародного дня музею 18 травня вхід вільний.

Філармонія

Завітайте 15 травня на концерт, присвячений Дню матері. У ньому візьмуть участь академічні ансамблі танцю «Надзбручанка», народної музики «Візерунок», а також камерний оркестр і солісти філармонії. 16 травня відбудеться концерт камерного оркестру. Початок заходів — о 18.30.

«Березіль»

Прем’єра вистави «Красуня і чудовисько» від дитячого театру «Тріумф» відбудеться 16—17 травня (поч. о 18.00). 17 травня вашій увазі концерт «З любов’ю до пісні» від вокального квартету «Акорд» (19.00), а 18 травня — «Дизель-шоу» (19.00).

Співоче поле

13—14 травня тут триватиме мистецький фестиваль «Співоче поле. Тернопіль». Орієнтовний початок музичної програми — о 14.00.

До зустрічі наступного тижня!

Ніна ЩУПКО,

студентка І курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото Віри Перун