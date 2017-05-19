Адреси відпочинку

Драмтеатр

20 травня завітайте на перегляд вистави К. Крьоца «Рятуйте, мене женять!» (мала сцена). 24 травня вашій увазі комедія Р. Куні «Медовий місяць на всі сто», а 25 травня — музична комедія «Кохання січового стрільця» (лібрето Я. Барнича). Поч. о 19.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 21 травня, на перегляд ярмаркової казки В. Лісового «Кривенька качечка». Поч. о 12.00 і 14.30.

«Палац кіно»

Із 24 травня в показі перший український науково-фантастичний трилер «Мислителі». Інформацію про початок кіносеансів можна уточнити за тел. 52-33-33.

УД «Перемога»

19 травня вашій увазі прем’єра вистави «Красуня і чудовисько» від колективу «Тріумф». Поч. о 18.00. 21 травня відбудеться концерт колективу «Співограй» з нагоди 10-річного ювілею. Поч. о 10.00.

Художній музей

До кінця травня діятиме виставка творчих робіт учнів дитячих художніх шкіл Тернопільщини «Творчість юних—2017».

Філармонія

Завітайте 23 травня на концерт симфонічного оркестру філармонії та лауреата всеукраїнських і міжнародних конкурсів Андрія Оленина. 25 травня вашій увазі концерт академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни». Поч. заходів — о 18.30.

«Березіль»

20 травня вашій увазі обласний фестиваль хореографічного мистецтва «Тернопільська танцювальна весна» (10.00). 25 травня завітайте на дійство «Галицький шлягер-2017» (19.00).

Парк ім. Т. Шевченка

Упродовж 19-21 травня тут триватиме фестиваль «Хмільний кухоль» (поч. о 12.00).

Вулиця Гетьмана Сагайдачного

20 травня відбудеться фестиваль вуличної музики. Поч. о 12.00.

Театральний майдан

На «Наукові пікніки» запрошують організатори 21 травня. Поч. о 12.00. 23 травня з нагоди Дня героїв тут відбудеться святковий концерт (18.00). Перед початком дійства — о 17.00 — розпочнеться хода у вишиванках від проспекту Степана Бандери до Театрального майдану, а також відбудеться покладання квітів до пам’ятників.

Сквер Т. Шевченка

Панахида й покладання квітів до пам’ятника Кобзареві з нагоди 156-ї річниці від дня перепоховання пройдуть 22 травня (12.00).

До зустрічі наступного тижня!

В. ПЕРУН.

Фото авторки