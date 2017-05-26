Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 27 травня на перегляд комедії К. Крьоца «Рятуйте, мене женять!» (мала сцена), а 28 травня — трагікомедії М. Лисака «Дитина в дарунок». Поч. о 19.00. Також 27 травня пройде фестиваль «Міні-міс Тернопіль-2017». Поч. о 18.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 28 травня, на перегляд музичної казки-комедії «День народження кота Леопольда». Поч. о 12.00 і 14.30.

«Палац кіно»

Із 25 травня в показі перший український науково-фантастичний трилер «Мислителі». З 26 травня розпочне роботу кінофестиваль для дітей «Чілдрен кінофест». Початок заходів можна уточнити за тел. 52-33-33.

Художній музей

До кінця травня діятиме виставка творчих робіт учнів дитячих художніх шкіл Тернопільщини «Творчість юних—2017».

Філармонія

30 травня відбудеться концерт «Вечір з джазом» від гурту Brio. Поч. о 18.30.

«Березіль»

28 травня завітайте на гумор-шоу «Вар’яти» (19.00).

До зустрічі наступного тижня!

В. ПЕРУН.

Фото авторки