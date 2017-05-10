Березне скликає найсильніших

Містечко Березне на Рівненщині має не набагато менші традиції в греко-римській боротьбі, ніж Тернопіль чи, навіть, столиця нашої держави. Тому й не дивно, що в 23-му Відкритому юнацькому турнірі пам’яті заслуженого тренера України Станіслава Коваля взяли участь близько трьох сотень молодих атлетів з переважної більшості областей нашої держави.

У спортивних баталіях, які відбулися наприкінці минулого тижня, 5—7 травня, далеко не гіршими виглядали і вихованці Тернопільської міської комунальної ДЮСШ із цього виду спорту. В своїй ваговій категорії так і не знайшлося рівних учневі Тернопільської ЗОШ №8 Максимові Радику, який мешкає у Великій Березовиці. Другі місця заслужено завоювали Станіслав Максим’юк із ЗОШ №24, Анатолій Паснак із ЗОШ №12 і Василь Чорноус із ЗОШ №2. А відзнак за третє місце удостоїлися Дмитро Мілов із ЗОШ №23, Павло Павлович із ЗОШ №16 та Олексій Данцев із ЗОШ №24.

Юні тернопільські борці тренуються під керівництвом директора навчального спортивного закладу, заслуженого тренера України Андрія Телебана та майстрів спорту Костянтина Липки і Володимира Лучанка.

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