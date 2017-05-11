Чи пропали наші гроші?

Ми отримали субсидію пізніше, ніж подавали документи. Весь час, відколи чекали на зменшення суми оплати, рахунки оплачували. Згодом з’ясувалося, що маємо переплату. Сусіди кажуть, що ці гроші вже пропали. Чи це так?

Олена К.

На запитання п. Олени нам відповіли в прес-службі Міністерства соціальної політики.

Сім’ї, яким з причин несвоєчасного подання місцевими органами влади інформації про склад зареєстрованих осіб і надавачами послуг — про перелік житлово-комунальних послуг і встановлених тарифів субсидія нарахована заднім числом, зможуть використати переплату в повному обсязі.

Субсидія призначається з моменту подання заяви, відповідно здійснюється перерахунок коштів. Але бувають випадки, їх меншість, коли документи оформлені, до прикладу, з січня, а субсидія надійшла в квітні.

Якщо сім’я весь цей час — у січні, лютому, березні — сумлінно сплачувала рахунки за комунальні послуги й на момент надходження субсидії у неї на рахунках з’явилася переплата за рахунок власних платежів, то така сім’я має право скористатися нею коли завгодно. Наприклад, якщо родина користується газом, то переплату можна використати в літні місяці або тримати її до зими; якщо централізоване опалення — кошти перебуватимуть на рахунку до наступного опалювального сезону.

Постачальники послуг зобов’язані відображати переплату в платіжках і не повинні ігнорувати право людини нею скористатися. Відповідний механізм зафіксовано в постанові КМУ №534, зокрема в формулі розрахунку повернення зекономлених субсидій.

Зауважимо, що йдеться саме про випадки, коли субсидія надходить до адресата із запізненням, обумовленим затримкою із звіркою інформації про склад сім’ї і тарифи в місті. У всіх інших випадках, якщо сім’я використала менше, ніж встановлено соціальним нормативом, наступного місяця вона має законне право використати зекономлені кошти в рахунок наступних платежів, у тому числі обов’язкової плати за «комуналку».

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел