У СВЯТКОВИХ ПАСХАЛЬНИХ БОГОСЛУЖІННЯХ в Україні взяли участь понад 7,8 мільйона осіб. Це близько 20 відсотків від загальної кількості її населення. Лідерами за кількістю вірних стали храми Дніпропетровської області, які, за повідомленням департаменту превентивної діяльності Національної поліції, відвідало майже мільйон людей. На другому місці — Львівщина, де у храмах молилось 830 тисяч осіб. Великодні богослужіння в Тернопільській та Одеській областях відвідали 650 і 620 тисяч людей відповідно. Водночас, за даними російського «Інтерфаксу», на великодніх богослужіннях у РФ побувало 4,3 мільйона осіб, тобто менш ніж чотири відсотки від загального числа жителів країни (близько 147 мільйонів).

* * *

ДАВНО ПОРА. «У робочий час у навчальних закладах з навчанням українською мовою науково-педагогічними працівниками та іншим персоналом використовується українська мова, а у навчальних закладах з навчанням мовами національних менших поряд з українською — також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес у цьому закладі», — йдеться у роз’ясненні Міністерства освіти та науки. Також МОН наголошує, що освітні заклади повинні покращувати рівень володіння державною мовою своїх працівників.

* * *

НЕМАЄ СЛІВ. Від 2010 року кількість загальноосвітніх шкіл в Україні зменшилася на 3362. Про це повідомляє Міносвіти. Якщо у 2010—2011 навчальному році їх працювало 20090, то у 2016—2017-му — 16728. Цього року на фінансування освітньої галузі у держбюджеті передбачено 85,1 мільярда гривень.

* * *

ДОХОДИ ПРЕМ’ЄРА ЗРОСЛИ УДЕСЯТЕРО! Прем’єр Володимир Гройсман опинився на першій сходинці рейтингу урядовців-мільйонерів, за результатами цьогорічного е-декларування. Хоча підприємницька жилка і раніше колишнього мера Вінниці не підводила, з таким розмахом своїх мільйонів він ще не примножував. Якщо торік Гройсман задекларував 1,5 мільйона гривень доходу, то сума у цьогорічній декларації трохи до 16 мільйонів не дотягує. Перевести у прем’єрську зарплату — вийде заробіток за 38 років! «Що для пересічного українця — рожева мрія (35 тисяч на місяць хіба що наснитися можуть), для підприємливого прем’єра — кишенькові гроші. Що там 250 тисяч гривень, зароблених торік у Кабміні, порівняно з виручкою від здачі в оренду комерційної нерухомості?! Здав прем’єр на 4,2 мільйона гривень, продав на 11 мільйонів», — зазначає «Високий Замок».

* * *

А ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР КОЛЕКЦІОНУЄ НЕРУХОМІСТЬ. У першого віце-прем’єра Степана Кубіва декларація хоч і скромніша, ніж у шефа, але теж з «нерухомим» наваром. У Кубіва це сімейне: квадратні метри здають в оренду дружина і донька урядовця. За рік набігло майже 660 тисяч «орендних» гривень. Удвічі більше, ніж глава сімейства на віце-прем’єрських хлібах заробив. Такою колекцією нерухомості, як у Кубіва, жоден інший урядовець похвалитися не може. Перший віце-прем’єр задекларував дев’ять земельних ділянок (одна — у Києві, решта — у курортній Східниці та Пустомитах на Львівщині), дві квартири у Львові, будинок у Східниці. У дружини — три львівські квартири і майстерня. У доньки — чотири, найбільша з яких — площею 223,3 кв. м. Будуються Кубіви з не меншим розмахом: у декларації — шість незавершених об’єктів, серед яких — будинок у Києві на 276,8 кв. м. Грошова заначка Кубіва: 490 тисяч гривень, 231 тисяча доларів і 27 тисяч євро. Плюс — 208 тисяч української валюти на банківському рахунку.

* * *

ПОКИ УКРАЇНЦІ «ХОЛОНУЛИ» від захмарних сум у платіжках за газ та опалення, вугільно-енергетичного міністра Ігоря Насалика гріла думка про забиті готівкою матраци («налу» — три мільйони гривень, 450 тисяч доларів і 140 тисяч євро) і таку ж жирну заначку в банку (понад 450 тисяч доларів і 100 тисяч євро). «Що йому з такими запасами біда зробить?! Життя — у шоколаді, дружина — у соболях і діамантах, у гаражі — одразу дві обновки за рік: парочка «меринів», покупка яких обійшлася у 3,8 мільйона гривень», — зазначає «Високий Замок».

* * *

А НАРОД – НА ХЛІБНО-КАРТОПЛЯНІЙ ДІЄТІ. Експерти встановили, що останнім часом хліб став головним у раціоні українців. «Чим гірше ми живемо, тим більше споживаємо картоплі та хліба і тим менше — м’яса та овочів», — зазначив директор Економічного дискусійного клубу О. Пендзин. Він також уточнив, що середньостатистична українська сім’я витрачає на харчування 57 відсотків свого бюджету, тоді як сусіди-білоруси — 38%, а європейці — близько 20% (при середній зарплаті в ЄС у гривневому еквіваленті — 70—80 тисяч на місяць).

За інформаціями видань RISU, «Українське слово», «Сільські вісті», «Високий Замок», «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел