ВІЙНА ВІЙНОЮ, А НАКОПИЧЕННЯ КАПІТАЛУ — ЗА РОЗКЛАДОМ. Міністр юстиції Павло Петренко «позичив» банку один з гаком мільйон доларів і тепер хоч до кінця може лише з відсотків на широку ногу жити. Торік з банківських заощаджень керманичу Мін’юсту «накапало» 2,1 мільйона гривень. Це уп’ятеро більше за його міністерську зарплату. На всякий пожежний Петренко і готівкою запасся: міністр задекларував «налом» 100 тисяч гривень, 80 тисяч євро і 465 тисяч доларів. І міністр оборони Степан Полторак теж у мільйонерах ходить. Зарплата в нього, завдяки надбавкам, жирніша, ніж в інших урядовців (за рік майже 540 тисяч гривень). А ще торік міністр оборони лише готівкою задекларував 1,2 мільйона гривень і 73 тисячі доларів. У банку — 168 тисяч гривень. Судячи з цьогорічної декларації, під матрацом у нього 335 тисяч «українських» і 42 тисячі «зелених». А банківська заначка становить 657 тисяч гривень і 20 тисяч доларів. У панчосі дружини міністра 1,1 мільйона(!) гривень та 73 тисячі доларів. Плюс — ще півмільйона «українських» на банківських рахунках.

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СЕРЕД НАШИХ ТАКИХ НЕМАЄ. «Чиновники Чорногорії відмовилися від високих зарплат і пенсій, а нашим усе мало, незважаючи на те, що країна перебуває в складному становищі, причому з їхньою допомогою. Принц Саудівської Аравії 32 мільярди доларів віддав на благодійність. А в нас жоден мільярдер чи мільйонер не спромігся на подібне. Якби кожен із них зробив свій внесок у розвиток України, не довелося б прогинатися перед МВФ, вивозити ліс-кругляк, продавати землю, піднімати пенсійний вік і тарифи на комуналку», — зазначають «Сільські вісті».

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«НИНІШНЯ КРЕМЛІВСЬКА ВЛАДА не має здобутків, якими могла б пишатися, тож доводиться при кожній нагоді згадувати перемогу над Гітлером. Упродовж останніх років перемога над нацизмом експлуатується до непристойності. Російська ліберальна преса називає це «побєдобєсієм». Кремлю потрібно підтримувати рівень ура-патріотизму росіян, який би гарантував збереження путінського режиму. Гасла «Можемо повторити!» вже недостатньо… Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про ідею будівництва у підмосковній Кубінці в парку «Патріот» копії рейхстагу для реконструкції його штурму радянськими військами 1945 року», — повідомляє «Високий Замок».

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ХВАЛИТИСЬ НІЧИМ. У Берлінській наступальній операції брали участь 2,5 мільйона радянських солдатів, 6250 танків і САУ, 7500 літаків. Берлін захищало трохи більше 750 тисяч німецьких солдатів. Ще 80 тисяч було мобілізовано за рахунок підлітків з «Гітлер’югенду», ополченців і поліцейських, а також 1500 танків і САУ, 3000 літаків та 9300 артилерійських установок. Німецьке командування спорудило три лінії оборони, використовуючи природні водні перепони. Зеєловські висоти стали чудовою позицією для німецької артилерії. За такої потужної оборони великі втрати були неминучими. Радянське командування дуже поспішало взяти Берлін. Через це й середньодобові втрати, що становили 15 тисяч убитими і пораненими, стали найбільшими серед усіх радянських наступальних операцій Другої світової.

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А ТИМ ЧАСОМ… Незалежний і гордий генерал Горбатов, про якого Сталін казав: «Горбатого лише могила виправить», потім згадував: «З військової точки зору Берлін не треба було брати штурмом. Місто достатньо було взяти в кільце, і воно б здалося через тиждень-другий, а під час штурму у переддень перемоги у вуличних боях поклали не менше ста тисяч солдатів. І кожен з них, напевно, думав, що завтра побачить дружину, дітей…» Але Сталін, який мав «пунктик» на символічних датах, зажадав перемоги до 1 травня. На можливість втрати тисяч людських життів ніхто не зважав.

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ЦІНА ПЕРЕМОГИ. Людські втрати СРСР у Другій світовій війні жахають. Системний містифікатор Сталін заявляв про сім мільйонів загиблих, Хрущов — про 20 мільйонів, Брежнєв — про 25 мільйонів, останній генсек Горбачов — про 27 мільйонів. І тільки в 2016 році з’явилася остаточна цифра — 41 мільйон 979 тисяч загиблих. А німців загинуло трохи більше дев’яти мільйонів. «Як же це треба було бездарно воювати, щоби мати такі колосальні втрати?» — зазначає «День».

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І НЕМА НА ТО РАДИ. У нас щодня помирає 1600 українців від хвороб, а в людей немає грошей на лікування. Як свідчить одне із соцопитувань, 52 відсотки хворих не звертаються до лікарів взагалі, а лікуються самостійно. Самі собі визначають діагноз, самі шукають в Інтернеті чи черпають з реклами назви необхідних ліків. 20% хворих намагаються вилікуватися народними засобами, використовуючи при цьому і немедичні. А майже 50 відсотків відмовляються від лікування просто тому, що не мають грошей.

За інформаціями видань «Українське слово», «Високий Замок», «День», «Сільські вісті», «Україна молода».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

Фото з вільних джерел