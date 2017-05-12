ЛЕГЕНДАРНИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ ГЕТЬМАН. Виповнилося 420 років з часу страти ватажка селянсько-козацького повстання 1594—1596 років, випускника Острозької академії, богослова Северина Наливайка. В «Історії русів» так описано його смерть: у Варшаві козацького гетьмана і його побратимів «посадили живцем у мідного бика і палили того бика малим вогнем декілька годин, доки зойк і стогін страдників було чутно, а врешті тіла замучених було спалено на попіл». Є й інші легенди про його загибель. Новітні дослідження стверджують, що Наливайка протягом року тримали у варшавських катівнях, де він зазнав лютих мук, і зрештою четвертували.

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РІШЕННЯ КИЇВРАДИ. Ухвалене 20 квітня у першому читанні рішення Київради «Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині» передбачає, що в столиці мовою діловодства і документації органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності є державна мова. Також прописано, що всі рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, повідомлення, аудіо- та візуальна реклама мають бути українською або з обов’язковим зазначенням перекладу чи транслітерації.

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А ТИМ ЧАСОМ… Порадувала своїм рішенням співачка і телеведуча Альона Вінницька, яка вела телепрограму «Зірковий шлях» російською. Просто в ефірі вона заявила, що вирішила перейти на українську. «Я ж українка, і мені завжди подобалася українська мова. А коли на Великдень з’їздила у Західну Україну, та ще й у компанії друзів, які спілкуються українською, то якось непомітно для себе переключилася і вирішила: хочу розмовляти українською і надалі», — пояснила Вінницька.

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НАШЕ ЗА КОРДОНОМ ПОПУЛЯРНЕ. Обсяг експорту вершкового масла Україною, за даними ДФС, у січні-березні поточного року становив 3,5 тисячі тонн — майже у чотири рази більше, ніж за аналогічний торішній період. У грошовому виразі він зріс до 12,8 мільйона доларів (у 4,7 раза). Сиру продали за кордон за зазначений період 1,5 тисячі тонн — на 6,2% більше, ніж торік, виручивши за нього 5,2 мільйона доларів.

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КОМУ НАЙЛЕГШЕ ЗНАЙТИ РОБОТУ. Як стверджують в обласному центрі зайнятості, на Тернопільщині поменшало безробітних. Наразі у краї статус безробітного має дванадцять тисяч осіб. Три місяці тому їх було на шість відсотків більше. Серед безробітних переважають жінки, здебільшого передпенсійного віку. Вакансій для чоловіків трохи більше, роботодавці переважно потребують водіїв, трактористів і будівельників. Є потреба в менеджерах.

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ЧОГО НЕ ПОБАЧИВ МИТРОПОЛИТ. Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій у третій декаді квітня відвідав Свято-Успенську Почаївську лавру, де відслужив літургію з нагоди дня вшанування ікони Богородиці «Живоносне Джерело». Як зазначають журналісти «За Збручем», він прибув на Тернопільщину гелікоптером американської марки Bell-407GX, вартістю кілька мільйонів доларів. Видання зазначає, що подорож на гелікоптері «вберегла митрополита Онуфрія від можливих хвилювань за неслухняну паству Тернопільщини, яка підготувалась до візиту білбордами проти московської церкви, яких Онуфрій так і не оцінив крізь хмари». Серед написів на білбордах були й такі «Московський патріархат — зброя окупанта» і «За єдину помісну Українську церкву!»

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ЧОГО ЧЕКАЄ СВІТ? «Агресор (Росія) не втихомирюється, навпаки, розпалюється, а йому все нотації читають про правильну поведінку. Давно вже агресора треба поставити в такі умови, аби змусити повернутися в цивілізоване річище. Чого ж світ чекає? Застосування тактичної ядерної зброї? Застосують, коли треба, вже й заявили про це… Понад 50 років тому Джон Кеннеді закликав: «Людство мусить упоратися з війною — або війна упорається з людством». Невже це застереження так і залишиться попередженням до останнього апокаліпсису?» — запитує «День».

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СИЛА ЖИТТЯ. 48-річна житомирянка Лілія Ільницька народила трійню дівчаток. Вона зважилася на штучне запліднення, оскільки вони з чоловіком втратили в АТО єдиного сина. Він був десантником, поранений у Пісках у день свого 24-річчя і помер у лікарні від ран, несумісних із життям. Дівчатка, що народилися вагою 1600—1800 грамів кожна, активні, швидко набирають вагу і вже виписані додому.

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І БОГА НЕ ПОБОЯВСЯ. Прокуратура Київської області затримала колишнього протоієрея, який намагався продати за 0,5 мільйона доларів старовинні церковні реліквії, які належали покійному предстоятелеві УПЦ Московського патріархату митрополиту Володимирові (Сабодану). Церковні реліквії були викрадені з будинку особистого помічника нині покійного митрополита Володимира владики Олександра Драбинка. За попередніми підрахунками, вартість вкрадених речей становить понад 15 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали колишнього священика під час збуту церковних реліквій, проти нього порушено кримінальну справу.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Високий Замок», «За Збручем», «День», «Українське слово», RISU.

Д. ВІТЮК,

бібліотекар.

Фото з вільних джерел