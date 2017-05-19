«ВІЧНА ПАРАДИГМА ІСТОРІЇ: за свободу боряться одні, а до влади приходять інші. І тоді настає лукава, найпідступніша форма несвободи, одягнута в національну символіку, зацитькана національним пафосом, вдекорована атрибутами демократії», — то думка Ліни Костенко.

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ОХ ЦІ РЕЙТИНГИ. Авторитетний журнал The Economist оприлюднив рейтинг найбільших міст за вартістю життя, і наша столиця увійшла до десятка найдешевших разом з індійським Нью-Делі та румунським Бухарестом. На додаток популярний дослідницький портал Numbeo опублікував список країн за доступністю проживання: Україна в ньому на третьому місці серед 121 держави. Критеріями слугували показники вартості харчів, оренди житла, ціни у ресторанах та купівельна спроможність громадян. Ціни на товари і послуги в Україні порівняно з деякими країнами нижчі, але треба взяти до уваги ще один важливий критерій — заробіток. Середня зарплата у «дорогій» Норвегії — 3646 доларів, це понад 98 тисяч (!) гривень. А в «дешевій» Україні — злиденних за мірками цивілізованих країн 187 доларів (5034 гривні), і то такі заробітки — рідкість для мешканців містечок і сіл.

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НАЙЗАТРЕБУВАНІШІ ПРОФЕСІЇ. За інформацією Міністерства освіти та науки, Кабмін надав 50 мільйонів гривень на створення та оновлення практичних центрів з підготовки робітників за трьома найдефіцитнішими професіями: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» і «Швачка. Кравець. Закрійник».

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ПИСЬМЕННИКИ Б’ЮТЬ НА СПОЛОХ. У Національної спілки письменників можуть конфіскувати її майно. За податкові борги! Ціна питання — 1,5 мільйона гривень. Де їх взяти неприбутковій організації? Податківці планують через суд за прискореною процедурою конфіскувати і виставити на торги будинки творчості, які належать спілці, в Одесі та Харкові. А все тому, що Київрада з першого січня 2016 року встановила для національних творчих спілок максимальний (убивчий!) розмір земельного податку. Для НСПУ він становить близько 157 тисяч гривень. На місяць! При цьому, наприклад, для церков земельний податок міськрада мінімізувала. Зокрема і для Московського патріархату, який фактично залишається неприхованою зброєю в руках Кремля. Творчі ж спілки, які оберігають від знищення і несуть в маси українську національну культуру, примушують сплачувати земельний податок по повній, повідомляють «Сільські вісті».

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У КИРИЛЕНКА — БЕТОННЕ «МЕЖИГІР’Я»… Думаєте, хіт «житлопонтів» — харківська квартира керманича МВС Арсена Авакова на 658 «квадратів» чи будинок Ігоря Насалика, площею 561,4 кв. м в елітному Козині? Віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко добудовує в Іванковичах під Києвом «Межигір’я» на 900 кв. м шику і несмаку. Оформлений на дружину особняк нагадує не затишне сімейне гніздечко, а палац культури. Під маєток Катерині Кириленко спрезентували одразу п’ять земельних ділянок, загальною площею 80 «соток».

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ЗНОВУ ЗМІНА КЕРІВНИЦТВА. Єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь) більше не очолює Тернопільську єпархію УАПЦ. Таке рішення ухвалив архієрейський собор церкви 4 травня. Причину звільнення єпископа від керівництва Тернопільською єпархією предстоятель УАПЦ Макарій пояснив так: «Владика Віктор (Бедь) втручався в справи усієї церкви, за що покараний. Але якщо він покається.., покарання з владики знімуть, але до Тернополя його уже не повернуть». До слова, владику Віктора призначили керуючим до Тернополя рішенням архієрейського собору 6 грудня 2016 року після відсторонення архієпископа Мсти-слава за його нічні гуляння в барі.

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А ТИМ ЧАСОМ… Скандального владику Мстислава (Гука), якого було призначено керуючим Хмельницькою єпархією УАПЦ, не прийняло тамтешнє духовенство. «Наказ буде скасований, оскільки священики не дали згоди. У них, в Хмельницькому, були збори і вони ухвалили таке рішення… Був задум, що він має там відремонтувати історичні приміщення, які належать церкві. Але якщо духовенство його не прийняло, то владика Мстислав буде служити там, куди його призначить собор. Треба буде призначити його до котрогось з монастирів», — зазначив предстоятель УАПЦ Макарій.

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Є І ТАКИЙ ДЕНЬ. Чи відомо вам, що кожен з нас бреше протягом дня близько 200 разів? Такі цікаві дані є результатом дослідження Хірша Голдберга для книжки, повна назва якої звучить так: «Книга брехні: випадки, історії, шахрайські схеми і підробки, які змінили хід історії і вплинули на наше повсякденне життя». Під час роботи над нею Голдбергу на думку спала ідея започаткувати День правди та відзначити його 30 квітня. Дата вибрана на противагу першоквітневому Дню дурня, присвяченому розіграшам і побрехенькам.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Високий Замок», RISU, «Українське слово», «Україна молода», «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел