ПРОРОЧЕ. «Ліна Костенко — видатна українська письменниця, лауреатка премій Національної імені Тараса Шевченка, фундації Антоновичів, Франческо Петрарки, Олени Теліги — безпомилково визначила: «У кожної влади в генах — знищити журналіста, придушити письменника, перехапати всіх, хто бачить її наскрізь». Нинішня влада, схоже, теж успадкувала від своїх попередників сумнозвісні сталінські рефлекси — або приручити, або знищити», — зазначають «Сільські вісті».



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ПРО ЩО МОВЧАТЬ НА ПАРАДАХ. Відомий журналіст і публіцист із Києва Валерій Лапікура перед 9 травня опублікував свої цифри наших людських втрат у минулій війні в статті «Бухгалтерія смерті». За перші три тижні літа 1941 року радянська армія втратила понад 100 дивізій, а до грудня — 300! Причина відома, — зазначає «Українське слово», — патологічна бездарність диктатора і горе-полководців. Скільки серед тих мільйонів було українців? Сучасні російські джерела мовчать або посилаються на гриф «секретно». «Що там ще секретити через 71 рік після війни?» — запитує публіцист. Рання весна 1944-го. Корсунь-Шевченківська операція, 24 доби кривавого місива. Маршал Жуков, якого бійці називали «м’ясником», кидав на добре підготовлену, глибокоешеловану оборону німців підрозділи кепсько озброєних і ненавчених українців віком від 15 до 55 років. Корсунь-Шевченківська битва закінчилася для Червоної армії безславно. На цій бійні залишилися трупи 770 тисяч убитих українців! І такі «перемоги» повторювалися аж до Берліна.

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ЯКБИ ДОТРИМУВАЛИСЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. Але навіть із такою «перемогою» переможці повинні отримувати компенсацію, а переможені — сплачувати контрибуцію. У нас цього немає. Компенсацію до сьогодні отримують лише євреї (за душі голокосту Німеччина компенсувала Ізраїлю астрономічну суму — понад 100 мільярдів німецьких марок), а німці їм слухняно виплачують і будуть ще, мабуть, платити їхнім дітям та онукам. А яку компенсацію отримали переможці-українці? Хіба що «гуманітарку» із ситої Європи. Ніхто не спромігся донині виставити рахунок Московії за відібрані життя, понівечені долі, каторжні нелюдські умови проживання і праці. Іван Губка, керуючись міжнародними стандартами, підрахував, скільки нам винна Росія. Цифра фантастична: 513 мільярдів 430 мільйонів 192 тисячі умовних одиниць.

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І ПРЕЗИДЕНТИ ПОМИЛЯЮТЬСЯ… «У книжці Леоніда Кучми «Після Майдану. Записки президента» (2006 р.) є такий постулат: «Капіталізму без великої національної буржуазії не буває. Але всі роки нашої незалежності нас штовхали на шлях створення капіталізму дрібних крамарів, малого підприємництва. Як у Польщі. Така модель убивча для України, основу якої складають промислові гіганти…» За період з 1992-го по 2013 рік Польща, держава «дрібних крамарів», збільшила свій ВВП на 260%. А Україна за той же період — на 23%. «Дрібних крамарів» усі 20 років душили податками, корупцією і репресіями перевіряючих органів. У результаті Польща має найкращі темпи росту в Європі, а злиденна, слабка Україна випрошує черговий транш МВФ. Змінювати ситуацію ніхто не збирається», — зазначає журналіст Денис Казанський.

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БЕЗГРАМОТНЕ ЧИНОВНИЦТВО. Нинішній очільник Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко «прославився» тим, що під час конкурсного відбору в трьох абзацах своєї презентації зробив близько сорока помилок. Філолог за освітою Володимир Купрій, що входить до комісії з питань вищого корпусу державної служби (вона проводить конкурсний відбір на чиновницькі посади вищої категорії), стверджує: «Савченко у цьому не унікальний. З грамотністю у нас — суцільний провал. І це стосується не лише учасників конкурсів на державну службу… Читаю рішення одного з судів — таке враження, що люди ніколи в школі не вчилися: помилка на помилці, багато русизмів, суржикових слів. На жаль, у суспільстві грамотність не стала темою чемності і престижу. Бути безграмотним не соромно. І це проблема».

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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКЗАРХАТ. Священний синод Київського патріархату 13 травня ухвалив рішення про створення Європейського екзархату УПЦ КП. Очолить новостворену церковну структуру архієпископ Рівненський і Острозький, голова синодального управління зовнішніх церковних зв’язків Іларіон. До складу Європейського екзархату УПЦ КП увійшли Паризька єпархія та парафії УПЦ Київського патріархату в країнах Європейського Союзу та Швейцарській Конфедерації. У складі УПЦ КП в Європі станом на 13 травня цього року діють 44 парафії: вісім — в Італії, по шість — у Франції та Німеччині, по п’ять — у Швеції та Португалії, три діють в Іспанії, дві в Нідерландах, по одній — в Угорщині, Чехії, Великобританії, Фінляндії, Литві, Австрії, Словенії, Греції та Швейцарії.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Українське слово», «Високий Замок», RISU.

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел