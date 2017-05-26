ОЦІНКА ПРЕЗИДЕНТІВ. 16 травня Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких «Аерофлот», соцмережі «Вконтакте», «Одноклассники», компанія «Яндекс» тощо. Це рішення підтримав третій президент України Віктор Ющенко, заявивши, що блокування російських сайтів — це питання безпеки країни, а не дискусій про свободу слова. І зробити це треба було ще два-три роки тому. Попередник Віктора Ющенка Леонід Кучма, коментуючи указ П. Порошенка, зазначив, що в Росії також немає вільного доступу до українських закладів та продуктів. «Я хотів би поставити зустрічне питання: а є в Росії українські школи? Наші сайти, наш канал український або бібліотека? Вона була в Москві, але її закрили… Тому при обговоренні таких важливих проблем треба думати головою про завтрашній день», — сказав Кучма.

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АТАКА НА УКРАЇНУ. Голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко розповідає: «На час приходу Гонтарєвої в НБУ в нас було 186 банків, із них 20 — зі стовідсотковим іноземним капіталом. Гонтарєва з радістю знищила 85 банків з українським капіталом, а тепер готуються до продажу ще й державні банки. І тоді в нас у фінансовій системі буде 88% іноземного капіталу. А маленькі банки, які ще залишились, вони будуть добивати… І Україна перестане належати сама собі. В нас її украдуть. От в частині фінансів України практично вже нема. Наступний етап — наша земля… У світі є ті, хто дивиться вперед, хто розуміє майбутні проблеми людства з їжею, з водою, з людськими ресурсами. І їм потрібні наші ресурси. Їм не потрібна наша держава».

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УСПІШНИЙ УКРАЇНЕЦЬ. Бізнесмен українського походження Лев Блаватник посів друге місце у списку найбагатших британців. Щороку перелік багатіїв укладає британське видання «Сандей Таймс». Статки колишнього одесита оцінюють у 15,98 мільярда фунтів стерлінгів. Блаватник — власник великої алюмінієвої компанії РУСАЛ.

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ЧАС ДОДОМУ, В РОСІЮ. Російський культурний центр і товариство імені Пушкіна закрили у Львові. Обидві організації виселили працівники виконавчої служби з будівлі на вулиці Короленка. Торік комісія облради встановила, що організації перебувають у приміщенні незаконно. До того ж там виявили газети «Русский вестник» з антиукраїнськими матеріалами. Місцеві чиновники звернулися до суду з вимогою закрити Російський культурний центр. Суд ухвалив рішення понад рік тому, але добровільно він не хотів покидати приміщення. Довелось підключити виконавчу службу.

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ХТО ЗАКЛИКАВ ПУТІНА НА ДОНБАС? Народний депутат України із Донецька (квота батальйону «Донбас», фракція «Самопоміч») Наталія Веселова згадує: «Я на той час жила в Донецьку і своїми очима бачила, як масово завозили росіян. Це були автобуси великої місткості, двоповерхові, на яких були таблички «Москва-Донецьк (через Бєлгород, Ростов)». Донецьким часто висувають претензії, що вони закликали Путіна, але ніхто не хоче звернути увагу на те, хто кликав його насправді. Це ті завезені росіяни, які їздили вулицями Донецька з триколорами і кричали за гроші, тобто просто виконували завдання диверсантів. Спочатку завозили цивільних осіб, вони вирізнялися з-поміж місцевих мешканців, тому що здебільшого це були, певно, якісь робітники, селяни, які навіть з багатоповерхівок дивувалися. З відкритим ротом дивилися на всі боки і не могли звикнути. Потім почали засилати вже підготовлених людей, диверсантів, це було видно, потім пішли військові… Однозначно, без впливу Росії війни на Донбасі не було б… Про підготування російської навали заздалегідь знали спецслужби, зокрема й українські… На стороні проросійських сил була і міліція, і прокуратура…»

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ПАМ’ЯТІ ФРАНКОВОГО СИНА. Виповнилося 130 років від дня народження сина Івана Франка — Андрія, фольклориста, етнографа і перекладача, якому доля, на жаль, відміряла замало часу, щоб його таланти могли розкритися вповні. Нещаслива пригода, яка трапилася з ним у дитинстві, спричинила хворобу, що трагічно перервала його життя на 26-му році. Андрій Франко — первісток Івана й Ольги Франків, з’явився на світ 16 липня 1887 року і покинув його у ніч з 21 на 22 квітня 1913-го. За освітою класичний філолог, Андрій Франко успадкував батьків хист до наукової праці. Від другої половини 1908 року і до своєї смерті Андрій фактично був правою рукою батька і його секретарем, майже завжди — поряд, нерідко супроводжував у мандрівках.

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ЩО П’ЄМО? За інформацією Державної фіскальної служби, у січні-квітні нинішнього року наша країна імпортувала 12 мільйонів літрів вина на суму 23,4 мільйона доларів. Найбільше сподобався італійський продукт — його закупили на шість мільйонів доларів (25,7% від загального обсягу), із Грузії — на 3,4 мільйона доларів (14,65%) та Франції — 3,3 мільйона доларів (14%). Водночас експортовано вітчизняного вина вдвічі менше — на 12 мільйонів доларів. Причому понад половину цього обсягу (на 6,3 млн доларів) закупили росіяни.

За інформаціями видань «Україна молода», «Українське слово», «Газета по-українськи», «День», «Сільські вісті».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел