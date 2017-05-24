ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 24.03.2017 № 959/5 «Про утворення Тернопільського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області» утворено Тернопільський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, реорганізувавши шляхом злиття Тернопільський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану та Тернопільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільський області.

На даний час здійснюються заходи щодо реорганізації вказаних відділів та утворення міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

У зв’язку із наведеним, Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області, особам, які мали намір звернутися до Тернопільського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану та Тернопільського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільський області з питань:

– проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України;

– повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;

– отримання витягів з Державного Реєстру актів цивільного стану громадян

пропонуємо, з метою своєчасного і повного отримання вказаних адміністративних послуг, звертатися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул. Грушевського, 8, праве крило, перший поверх, каб. 122.

Заздалегідь просимо вибачення за створенні незручності.

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області

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