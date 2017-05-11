Дві красуні, дві віце-чемпіонки

Радісна звістка надійшла з тернопільського «Інваспорту». В білоруському Гомелі, де протягом тижня тривали баталії першого чемпіонату Європи із шашок-64 серед спортсменів з особливими потребами, відразу двоє чарівних тернопільок пробилися до числа лауреатів.

Підопічні майстра спорту Пантелеймона Яблонського відзначилися в турнірах, де змагалися спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату. 25-річна першорозрядниця Мар’яна Хримко стала віце-чемпіонкою не тільки в змаганнях жінок (7 очок), а й, разом з вінничанином, майстром спорту, заслуженим тренером України Дмитром Мар’яненком, у командному заліку.

Аналогічного успіху в молодіжному турнірі домоглася і її на три роки молодша подруга, теж першорозрядниця Ольга Концевич. Ті ж набрані 7 очок і заслужене друге місце. Не можна не зазначити, що конкуренція в обох турнірах була надзвичайно серйозною: в жіночих баталіях взяли участь вісімнадцять претенденток, у молодіжних — дванадцять.

Наставник чарівних віце-чемпіонок континенту Пантелеймон Яблонський повідомив також про те, що Мар’яна Хримко невдовзі зрівняється з ним за спортивним званням. Адже завдяки надзвичайно успішному виступу виконала норматив майстра спорту.

На фото: вгорі — віце-чемпіони Європи із шашок-64 в командному заліку Дмитро МАР’ЯНЕНКО і Мар’яна ХРИМКО; Ольга КОНЦЕВИЧ (крайня зліва).

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»