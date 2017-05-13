Форми декларацій змінили

З п’ятого травня цього року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17 березня 2017 року за номером 369. Саме ним внесено зміни до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом того ж міністерства від 19 червня 2015 року за номером 578.

Змін зазнали:

форми податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця;

форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);

форми податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

З урахуванням вимог Податкового кодексу України звітувати за новими формами декларації платники-спрощенці будуть із третього кварталу 2017 року.

Згаданий наказ опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» за 5 травня.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ