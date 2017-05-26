ГОЛОВНІ МАТЧІ НЕ ЗІГРАНІ

НАЙГОЛОВНІШЕ ІЗ ЗАВДАНЬ КОЖНОГО СПОРТСМЕНА — ТРИМАТИ НА НАЛЕЖНОМУ РІВНІ СВОЮ ФІЗИЧНУ ФОРМУ. ВОНА І Є ТІЄЮ БАЗОЮ, НА ЯКІЙ МОЖНА ВДОСКОНАЛЮВАТИ ДОСЯГНЕННЯ. А ЩЕ СТИМУЛ — ПОСТІЙНА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ. ПРАЦІВНИКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» ЩОРІЧНО ПРОВОДЯТЬ ОБЛАСНІ СПАРТАКІАДИ. СТАЛОСЯ ТАК, ЩО З РЯДУ ОБ’ЄКТИВНИХ ПРИЧИН ГАЗОВИКИ ОБЛАСТІ ТОРІК НЕ ВИЙШЛИ НА ТРАДИЦІЙНІ СТАРТИ І, ТАК БИ МОВИТИ, ВИБИЛИСЯ З ГРАФІКУ. І КОЖЕН СПОРТСМЕН НА СОБІ ВІДЧУВ, ЩО ТРЕБА НАДОЛУЖУВАТИ УПУЩЕНЕ. ТОЖ ЦЬОГОРІЧ НА МАЙДАНЧИКАХ І БІГОВИХ ДОРІЖКАХ ВОНИ ЗМАГАЛИСЯ З ПОДВОЄНИМ УСТРЕМЛІННЯМ.

Обидві — ХХХІ для дорослих і ХІІ для дітей — спартакіади проходили на центральному стадіоні в Підволочиську, а також у спортивних закладах місцевих школи-гімназії і дитячо-юнацької спортивної школи. На бігових доріжках і дорослі, і діти змагалися у двох вікових категоріях. Відстань 60 м найшвидше подолали Володя Федорук із Шумська і Максим Василенко з Тернополя. У дівчаток відповідно Таня Когут з Бережан і Соня Лук’янчук з Бучача. Уперта боротьба тривала на 300-метровій дистанції. Найпрудкішими тут виявились Андрій Мондляк (Збараж) і Сергій Халупа (Бережани); дівчата — знову ж Таня Когут і збаражчанка Юля Судин. Серед дорослих недосяжними для суперників на стометрівці були тернополяни Микола Щирба і Мар’ян Мацала. У жінок — козівчанка Надія Мех і Тетяна Павленко з Тернополя. Вони стали лідерами й на інших дистанціях: 200 та 400 метрів. У бігу на 400 і 800 м найкраще показали себе Володимир Міщишин із Чорткова та Ігор Смосюк із Шумська.

Аж у трьох вагових категоріях суперничали гирьовики і рукоборці. Призові місця посіли відповідно: Володимир Березовський (Теребовля), чортківчанин Руслан Станкевич, Ігор Махно; з армспорту — Володимир Фриз із Теребовлі, Павло Климчук з Борщева, Віталій Ковальов з Чорткова. У змаганнях з настільного тенісу лідирували чортківчанка Вікторія Атаманчук і Ростислав Флінта зі Збаража. У дорослих непереможні ракетки виявилися у тернополянина Ігоря Ватраля і Тетяни Яреми з Бережан. Найкращим шашкістом став Сергій Солтис із Козової. Естафета 4х100 висунула своїх переможців. Першу сходинку посіли бережанці, другу — збаражці, третю — тернополяни. Доки тривали змаги на доріжках стадіону, в залі ДЮСШ з’ясовували стосунки футболісти. Тут місця встановилися таким чином — Збараж, Чортків, Бучач. А поважне начальство обрало собі вид спорту, де особливо не перетрудишся — дартс. Найвлучніше метав міні-дротики керівник Лановецької дільниці Шумського управління газових господарств Володимир Коцюбко. Загальнокомандні місця, згідно з набраними очками, розподілилися так: у дітей — Бережани, Збараж, Шумськ; у дорослих — Козова, Тернопіль, Чортків. Щоб урізноманітнити дитячу програму, зробити її веселішою, на спартакіаді провели ще й рухливі ігри. Найспритнішими, найметкішими виявилися юні спортсмени з Бережан, Шумська, Козової.

Відшуміло, віддзвеніло свято фізкультури і спорту «Майбутні олімпійці — серед нас». Але головні матчі ще не зіграні, особливо для нинішніх хлопчиків і дівчаток. Бо в майбутньому їм ще доведеться захищати спортивну честь свого коледжу, вишу чи трудового колективу. Ось тоді вони повною мірою оцінять той гарт, який здобули разом із татами і мамами у великій сім’ї газовиків Тернопільщини.

Фоторепортаж В. БУРМИ.