Готові до спілкування

Тернопільська об’єднана ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області завжди готова до спілкування з платниками податків. Ось і на наступний тиждень заплановані два сеанси відвертої розмови з усіма бажаючими.

У середу, 17 травня, спільно з інформаційним порталом 0352.ua з 15-ї до 16-ї години відбудеться інтернет‑конференція за участю головного державного інспектора Галини Петрівни Оленин. Пропонована тема для спілкування — нововведення із застосування реєстраторів реєстраційних операцій під час торгівлі побутовою технікою.

А наступного дня, 18 травня 2017 року, так само з 15-ї до 16-ї години на традиційній гарячій лінії Тернопільської ОДПІ чергуватиме начальник управління обслуговування платників Василь Тарасович Кравець. Зателефонувавши за номером 43-46-46, кожен бажаючий зможе отримати інформацію не тільки стосовно надання податкових послуг у Центрі обслуговування платників, а й на всі інші запитання, які вас зацікавили.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ