Гра для всіх і для кожного

Всеукраїнські масові фізкультурно-оздоровчі старти, які проводяться під гаслом «Спорт для всіх — у парках і скверах» — це, мабуть, саме те, про що давно мріяли прихильники вуличного баскетболу. Про обід чи вечерю забудуть, аби лишень трапилася нагода присвятити вільний час улюбленій грі.

Тож коли другий рік підряд Збаразькі міська рада та управління економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з Тернопільським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» кинули клич провести на міському майдані турнір зі стрітболу, бажаючих довго шукати не довелося. До того ж і назви своїм командам придумали по-справжньому баскетбольні — починаючи від «Сокола» з «Говерлою», продовжуючи «Феніксом», «Динамітом чи «Ельдорадо», і завершуючи збаразькими «Мавпами» та «Афроамериканцями». Хоча жодному з темношкірих студентів, які навчаються в Тернополі чи в сусідніх обласних центрах, минулої суботи, 6 травня, так і не вдалося доїхати до Збаража.

Азартні баталії тривали від обіду до вечора за палкої підтримки вболівальників. І цього разу завершилися перемогою більш патріотично налаштованих «Сокола» з «Говерлою». А третє місце дісталося «Збаразьким афроамериканцям». Натомість у міні-турнірі дівчат «Блискавка» поступилася «Динаміту». Організатори, звісно, не забули про нагороди для лауреатів.

Фото тернопільського «Спорту для всіх»