І на Львівщині — «золото»

Наступного дня після успішного виступу у відкритій першості Тернополя вихованка Зборівської ДЮСШ Уляна Рава разом із друзями по легкоатлетичній секції і наставником Володимиром Небельським вирушила до Стрия. Участь у відкритій першості Львівської області з легкої атлетики серед збірних дитячо-юнацьких спортивних шкіл теж принесла талановитій юній бігунці солодку мить тріумфу.

Дівчині не було рівних на дистанції 600 метрів. Причому результат показала набагато кращий, аніж напередодні. Зайвий раз переконавшись при цьому, як багато важить у спорті конкуренція. Коли в Тернополі гідних суперниць не виявилося, і можна було не викладатися сповна, то в Стрию бажаного домоглася лише завдяки фінішному ривкові.

У суперечці з ровесниками із сусідньої області гідно постояли за честь краю також двоє інших підопічних досвідченого тренера. У вирішальних забігах на 1000 метрів перемогли Андріана Антонюк і Святослав Наконечний. Показаними обома результатами Володимир Небельський теж залишився задоволеним.

Участь юних зборівських легкоатлетів у змаганнях на Львівщині стала можливою завдяки допомозі місцевих прихильників «королеви» Василя Мудла і Тараса Баліцького.

На фото: тренер Зборівської ДЮСШ Володимир НЕБЕЛЬСЬКИЙ разом зі своїми юними чемпіонами Святославом НАКОНЕЧНИМ, Уляною РАВОЮ і Андріаною АНТОНЮК відразу після церемонії нагородження.

Фото з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО