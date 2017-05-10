Із тренером порядку більше, та все одно — поразка

Неважко здогадатися, що Петро Бадло, очоливши кілька днів тому ФК «Тернопіль», уже в першому матчі своїх нових підопічних постарався з їхньою ж допомогою довести, що ті не заслуговують гіркої участі аутсайдерів першої ліги. Позитивні зміни в діях команди під час проведеної позавчора, 8 травня, домашньої зустрічі 29-го туру з «Полтавою» нечисленні глядачі і справді помітили.

…Однак результат знову виявився звичним як для аутсайдера — поразка з рахунком 0:1. Партнерів передусім підвів один з центральних оборонців Андріан Бабич, який на 38-й хвилині поблизу (чи в своєму) штрафному майданчику порушив правила в боротьбі з Владиславом Нехтієм. Забитий Євгеном Трояновським з одинадцятиметрової позначки гол і став вирішальним. Можна, звісно, переглядаючи повтор епізоду, сперечатися про те, чи захисник сфолив у межах карної зони чи за кілька сантиметрів до неї. Але суті справи така дискусія, без сумніву, не змінить. Відсутність належної ігрової дисципліни призвела до невдачі у двобої із загалом рівним за класом суперником.

Про оту ігрову дисципліну наставник обов’язково нагадає і кільком іншим футболістам. Відразу після початку другого тайму інший захисник Володимир Кухарський, заробивши жовту картку за невдалий підкат, не знайшов нічого кращого, як через лічені секунди побачити перед собою ще й червону за… довгий язик. А коли минали останні секунди компенсованих до другого тайму чотирьох хвилин і вся команда господарів разом із голкіпером пішла на завершальний штурм, Тарас Червонецький, замість того, аби негайно виконати штрафний удар, узявся перешнуровувати бутси. Тож які претензії до арбітра, котрий після такого не забарився з фінальним свистком?!

Інші результати 29-го туру: «Верес» — «Оболонь-Бровар» — 1:1, «Скала» — «Суми» — 0:4, «Черкаський Дніпро» — «Нафтовик-Укрнафта» — 1:0, «Буковина» — «Іллічівець» — 0:2, «Колос» — «Арсенал» — 1:1, «Десна» — «Гірник-Спорт» — 2:0, «Геліос» — «Миколаїв» — 2:0, «Авангард» — «Інгулець» — 1:1.

У суботу, 13 травня, гравці «Тернополя» гостюватимуть у столиці нашої держави. На 30-й тур припадає виїзна гра з «Оболонню-Броварем».

На фото: долю зустрічі футбольних клубів «Тернопіль» і «Полтава» вирішив реалізований гостями одинадцятиметровий.

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