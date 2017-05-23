Хіба не соромно?

Хочеш не хочеш, але вже не вперше в цьому сезоні доводиться повторювати: на красень-гол Віталія Богданова суперники «Тернополя» відповіли… сімома випадковими м’ячами. Ось лишень, переглянувши фрагменти зіграного минулої неділі, 21 травня, матчу 32-го туру в першій лізі між «Миколаєвом» і «Тернополем», мимоволі виникає підозра: а чи і справді оті сім були випадковими?

Ні, автор цих рядків аж ніяк не іронізує (як у прислів’ї) стосовно нижчого рівня майстерності тернопільських містян. Бо ж, як пригадуєте, не полінувався напередодні нагадати: саме «Миколаїв» — одна з трьох команд, яких нашим землякам удалося за весь чемпіонат обіграти. Натомість висловлені прес-службою в звіті про цей поєдинок «аргументи» навряд чи можна сприймати всерйоз і без посмішки. Мовляв, через дискваліфікацію не вийшли на поле Степан Клекот, Роман Кухарський, Ігор Вонс і Сергій Полянчук, досі не відновився після травми Тарас Кривий, а новий головний тренер Петро Бадло не мав змоги керувати діями команди все через ті ж надмірні емоції в попередньому матчі з «Іллічівцем»…

Одне слово, коли продовжувати в тому ж дусі, недалеко буде і до цілком імовірного висновку про те, що в принциповому двобої з чемпіоном першої ліги спеціально «нахапалися» карток, аби потім було чим виправдовуватися за фіаско в місті корабелів. Завдяки якому, до речі, суперник значно покращив свої шанси в боротьбі за збереження місця в дивізіоні не тільки завоюванням трьох очок, а й відчутно покращеною різницею забитих і пропущених м’ячів. Та і нагадати, що нині не тільки «франца все пише», а й телевізійні трансляції чи не з усіх матчів у всесвітній павутині доступні.

А з допомогою останньої в прихильників «Тернополя» просто волосся ставало дибки після побачених дій своїх улюбленців у захисті. Почалося все із 17-ї хвилини, коли після нехитрої комбінації трійка господарів у чужому штрафному майданчику спокійнісінько вийшла на одного захисника(!) і без зусиль відкрила рахунок. Адже і голкіпер містян Олександр Воробей, відібравши ніби у вирішальну мить у нападника м’яч кидком у ноги, не втримав шкіряну кулю в руках.

І… так сім разів. Ніби зачаровані стояли «на двох прямих», спостерігаючи, як конкуренти залюбки «розстрілювали» їхні ворота. Чи, іншими словами, не нам з вами робити висновки про те, які з тернопільських футболістів майстри. Але актори, вочевидь, поганенькі… Хоча Віталій Богданов і справді забив красень-гол.

Інші результати 32-го туру: «Іллічівець» — «Колос» — 3:1, «Арсенал» — «Скала» — 5:4, «Оболонь-Бровар» — «Авангард» — 1:2, «Полтава» — «Десна» — 0:1, «Нафтовик-Укрнафта» — «Верес» — 2:0, «Черкаський Дніпро» — «Буковина» — 2:0, «Суми» — «Геліос» — 0:0, «Інгулець» — «Гірник-Спорт» — 2:0.

У передостанньому 33-му турі, матчі якого відбудуться найближчої суботи, 27 травня, футболісти «Тернополя» прийматимуть «Нафтовик-Укрнафту» з Охтирки. Початок зустрічі — о 17-й годині.

На фото: один-єдиний форвард «Миколаєва» — і сьомий гол у воротах ВОРОБЕЯ.

Фото з вільних джерел