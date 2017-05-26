Квест «Profi Land» провели фахівці Лановецького РЦЗ в Нападівській ЗОШ

Профорієнтаційний квест «PROFI LAND» провели фахівці Лановецького районного центру зайнятості в Нападівській загальноосвітній школі. Відповідно до вікових категорій учасників фахівці РЦЗ працювали в ігрових зонах (станціях), що мали назву певного напрямку роботи: «Я пізнаю себе», «Я і майбутня професія», «Професійні мрійники».

Діти гралися у пізнавальні та розважальні ігри, виконували інтерактивні вправи, малювали професії своєї мрії. Фахівці центру зайнятості консультували та допомагали старшокласникам визначитись із майбутнім фахом, враховуючи бажання, нахили та здібності, потреби ринку праці.

Юні учасник квесту дізналися про послуги служби зайнятості молоді, зокрема, про можливості профдіагностичного тестування, яке школярі змогли пройти як на самому заході, так і відвідавши райцентр зайнятості, у тому числі й он-лайн тестування за допомогою міжнародної тестової методики «Magellano Університет».

Активними помічниками у проведені заходу були педагогічні працівники школи. Загалом у профорієнтаційному заході взяли участь більше 80 учнів Нападівської ЗОШ.

Прес-служба обласного центру зайнятості

(телефон 23-49-77).

Фото з архіву учасників квесту