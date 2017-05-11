“Ліг поспати їжачок” (казка С. Сірого)

Казка “Ліг поспати їжачок”. Читає автор – тернопільський поет-пісняр, заслужений діяч естрадного мистецтва України Сергій Сірий.
Фото з вільних джерел
Казка “Ліг поспати їжачок”. Читає автор – тернопільський поет-пісняр, заслужений діяч естрадного мистецтва України Сергій Сірий.
Фото з вільних джерел
Вредні пухнастики завжди на “своїй хвилі”. Хто зна, чого вони поводяться саме так…
Члени об’єднання “Майбутнє України” займаються виготовленням “кікімор” для бійців АТО. Детально про свою роботу розповів організатор об’єднання Роман Ошуст.
Найкращі приколи з тваринами. Насолоджуйтесь 🙂