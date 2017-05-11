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Вільне життя  |  Відео  |  “Ліг поспати їжачок” (казка С. Сірого)
11.05.2017 автор:  Віра Перун

“Ліг поспати їжачок” (казка С. Сірого)

Казка “Ліг поспати їжачок”. Читає автор – тернопільський поет-пісняр, заслужений діяч естрадного мистецтва України Сергій Сірий.

Фото з вільних джерел

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Про автора

Віра Перун

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